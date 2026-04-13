Vì sao người Nhật ăn nhiều cơm trắng nhưng ít mắc tiểu đường?

Người Nhật duy trì tỷ lệ mắc tiểu đường ở mức thấp nhờ thói quen ăn cơm trắng thuần túy, không trộn dầu mỡ hay nước sốt và duy trì cường độ đi bộ cao mỗi ngày.

Nhiều người tin rằng ăn quá nhiều cơm trắng sẽ làm tăng nguy cơ tiểu đường. Tuy nhiên, tại sao người Nhật cũng ăn cơm trong hầu hết các bữa ăn nhưng tỷ lệ mắc bệnh lại thấp hơn? Bác sĩ nổi tiếng "Blue Pigeon" (Cang Lan Ge) Ngô Kỳ Dĩnh, Trung Quốc, giải thích nghịch lý ăn nhiều tinh bột nhưng ít bệnh của người Nhật.

Bác sĩ Ngô Kỳ Dĩnh chỉ ra rằng không phải người Nhật "không mắc bệnh tiểu đường". Thực tế, cùng với sự Tây hóa trong ăn uống, tỷ lệ mắc tiểu đường tại Nhật Bản cũng có xu hướng tăng dần trong những năm gần đây. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung toàn cầu, tỷ lệ này của Nhật Bản thực sự từng duy trì ở nhóm thấp.

Theo phân tích của bác sĩ Ngô, sự khác biệt lớn nhất nằm ở "nội dung" của bữa ăn. Người Nhật đa số ăn cơm trắng thuần túy. Trong khi đó, nhiều người (như tại Đài Loan) lại ưa chuộng các món cơm thịt kho, cơm chiên hoặc cơm trộn mỡ lợn... Những phần chất béo và nước sốt gia vị thêm vào này mới chính là "thủ phạm" gây ra tình trạng dư thừa calo.

Bên cạnh chế độ ăn, thói quen sinh hoạt là một trọng điểm lớn. Bác sĩ Ngô đề cập rằng, những người đi làm tại Nhật Bản thường xuyên phải đi bộ rất nhiều. Hoạt động thường nhật tưởng chừng đơn giản này thực chất lại hỗ trợ đắc lực cho việc ổn định đường huyết và giúp cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn.

Bác sĩ giải thích thêm, nguyên nhân chính của tiểu đường type 2 là do dư thừa năng lượng dẫn đến vòng eo tăng kích thước. Lượng calo dư thừa này thường đến từ đường và chất béo trong các bữa ăn ngoài. Khi các loại chất béo này được kết hợp cùng tinh bột như cơm, chúng vô tình khiến cơm trắng - một loại carbohydrate tương đối thuần túy - bị "đổ oan" là tác nhân gây bệnh.

4 "tuyệt chiêu" để đẩy lùi tiểu đường

Tỷ lệ người mắc tiểu đường ngày càng tăng cao, trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Theo thống kê, số lượng bệnh nhân tiểu đường đang tăng dần qua từng năm và có xu hướng trẻ hóa. Bác sĩ Ngô Kỳ Dĩnh cảnh báo, nếu bệnh không được kiểm soát tốt, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như bệnh tim mạch, bệnh thận và các bệnh lý về võng mạc.

Để ngăn chặn tiểu đường "gõ cửa" hoặc kiểm soát đường huyết hiệu quả, bác sĩ Ngô nhắc nhở 4 điểm yếu cốt lõi giúp duy trì chất lượng cuộc sống tốt:

Chế độ ăn lành mạnh: Nắm vững nguyên tắc ít đường, ít dầu, giàu chất xơ và hạn chế tối đa tinh bột tinh chế.

Vận động đều đặn: Thực hiện ít nhất 150 phút vận động cường độ trung bình mỗi tuần.

Kiểm tra sức khỏe: Đo đường huyết định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Quản lý vóc dáng: Nếu cần thiết, hãy nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế chuyên nghiệp để giảm cân, giảm mỡ, từ đó có cơ hội đảo ngược tình trạng bệnh tiểu đường.

Đặc biệt, đối với những người có đường huyết cao hoặc đã mắc tiểu đường, bác sĩ Ngô nhấn mạnh: "Đừng ngồi yên sau bữa ăn". Đây là phương pháp cơ bản nhưng cực kỳ hiệu quả. Dù là đi dạo, đi bộ tại chỗ hay chạy bộ chậm, chỉ cần để cơ thể ở trạng thái vận động sau khi ăn, bạn sẽ giúp kiểm soát đường huyết và hỗ trợ giảm cân. Đồng thời, bệnh nhân cần tái khám định kỳ để đảm bảo chỉ số đường huyết luôn trong tầm kiểm soát.

