Vì sao mắt khô, kích ứng dù không dùng điện thoại?

Nhiều nguyên nhân trong sinh hoạt hằng ngày như ô nhiễm, thiếu ngủ, dị ứng, điều hòa không khí gây khó chịu cho mắt dù không tiếp xúc lâu với thiết bị điện tử.

Mắt được bảo vệ bởi lớp phim nước mắt mỏng giúp bề mặt luôn trơn láng và dễ chịu. Khi lớp màng này mất ổn định, mắt dễ xuất hiện cảm giác khô, ngứa hoặc đau rát. Sử dụng điện thoại trong thời gian dài có thể làm giảm tần suất chớp mắt khiến mắt nhanh khô, mỏi. Trong khi đó, nhiều thói quen và yếu tố môi trường trong cuộc sống hiện đại có thể âm thầm làm rối loạn lớp bảo vệ này mà nhiều người không nhận ra.

Bệnh khô mắt

Hội chứng khô mắt là tình trạng mắt không tiết đủ nước mắt hoặc nước mắt bốc hơi quá nhanh. Nước mắt không chỉ đơn thuần là nước mà còn chứa dầu, chất nhầy và các protein bảo vệ giúp giữ bề mặt mắt trơn mịn và ngăn ngừa nhiễm trùng. Khi sự cân bằng của hỗn hợp này bị phá vỡ, kích ứng sẽ bắt đầu xuất hiện.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), bệnh khô mắt có thể do môi trường, thuốc, thay đổi nội tiết và lão hóa, chứ không chỉ do căng thẳng từ thiết bị kỹ thuật số. Vì vậy, ngay cả những người ít dùng màn hình vẫn có thể cảm thấy mắt khô hoặc nóng rát kéo dài.

Điều hòa, ô nhiễm và chất lượng không khí

Không khí trong nhà, văn phòng hay phương tiện di chuyển thường phụ thuộc vào điều hòa và hệ thống thông gió nhân tạo. Dù tạo cảm giác dễ chịu, các hệ thống này lại làm giảm độ ẩm khiến nước mắt bốc hơi nhanh hơn. Ô nhiễm và bụi bẩn cũng làm tăng kích ứng mắt.

Các chất ô nhiễm trong không khí và môi trường khô có thể khiến mắt đỏ, ngứa và khó chịu nhiều hơn. Ở những thành phố có mức ô nhiễm cao, lớp bảo vệ tự nhiên của mắt thường phải hoạt động quá mức.

Ít chớp mắt

Chớp mắt tưởng chừng là phản xạ tự nhiên nhưng lại đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe mắt. Mỗi lần chớp mắt giúp phân bố đều lớp nước mắt trên bề mặt mắt. Khi tập trung vào các công việc cần sự chú ý cao, tần suất chớp mắt thường giảm. Đọc sách, may vá, viết trong thời gian dài hoặc lái xe đường dài đều có thể làm giảm số lần chớp mắt. Khi đó, lớp phim nước mắt bắt đầu bị phá vỡ, tạo ra những vùng khô trên bề mặt mắt. Vì vậy, kích ứng có thể xuất hiện ngay cả khi không liên quan đến màn hình điện tử.

Dị ứng

Dị ứng theo mùa không chỉ gây hắt hơi mà còn thường xuyên kích ứng mắt. Tiếp xúc với phấn hoa, mạt bụi, bào tử nấm mốc hoặc lông thú cưng có thể gây viêm các mô nhạy cảm quanh mắt, dẫn đến ngứa, đỏ, chảy nước mắt và kích ứng. Nhiều người nghĩ rằng mắt mình chỉ đơn giản là bị mỏi, trong khi nguyên nhân thực sự có thể là dị ứng từ môi trường.

Mất nước, thiếu ngủ và những yếu tố sức khỏe tiềm ẩn

Mắt phản ứng rất nhanh với tình trạng sức khỏe tổng thể của cơ thể. Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, lượng nước mắt có thể giảm. Thiếu ngủ cũng ảnh hưởng đến các tuyến tiết dầu cho lớp phim nước mắt. Chế độ dinh dưỡng thiếu hụt cũng có thể góp phần gây khô mắt. Vitamin A, vitamin D và axit béo omega-3 giúp duy trì bề mặt mắt khỏe mạnh. Khi chế độ ăn thiếu các chất này, tình trạng khô mắt có thể trở nên phổ biến hơn.

Các vấn đề về thị lực cũng có thể gây căng thẳng cho mắt. Nếu mắt phải cố gắng điều tiết do tật khúc xạ chưa được điều chỉnh, các cơ quanh mắt làm việc nhiều hơn, dẫn đến kích ứng và mệt mỏi.

Bảo Bảo (Theo Healthline)