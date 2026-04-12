Vì sao mắc viêm gan B nhiều năm mà không biết?

Anh tôi gần đây đi khám mới phát hiện bị xơ gan do nhiễm virus viêm gan B từ lâu nhưng trước đó không có biểu hiện, vì sao? (Lộc Nguyễn, 30 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Virus viêm gan B là "sát thủ thầm lặng", gây viêm và hoại tử gan cấp hoặc mạn tính, tồn tại nhiều năm mà không có dấu hiệu rõ ràng. Ở thể cấp tính (dưới 6 tháng), phần lớn người trưởng thành có thể tự đào thải virus, không xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Trong một số trường hợp, bệnh chuyển sang mạn tính, virus tồn tại lâu dài trong máu và gan. Ở thể mạn tính, virus chưa phá hủy gan nên men gan bình thường, khiến nhiều người lầm tưởng không bệnh; khi sức đề kháng suy giảm hoặc có yếu tố bất lợi, virus tái hoạt động, gây tổn thương nhanh và tăng nguy cơ xơ gan, ung thư gan.

Ước tính Việt Nam có khoảng 7,6 triệu người nhiễm, nhưng chỉ 1,6 triệu được chẩn đoán và 45.000 đang điều trị. Người bệnh thường không có triệu chứng đặc hiệu, chỉ mệt mỏi, chán ăn, đau cơ dễ nhầm với sinh hoạt thường ngày. Khi bệnh tiến triển nặng hoặc biến chứng, mới xuất hiện vàng da, nước tiểu sẫm màu, đau vùng gan.

Viêm gan B tiến triển âm thầm, không xuất hiện triệu chứng. Ảnh minh họa: Vecteezy

Mọi người không nên chờ triệu chứng mà cần chủ động xét nghiệm để phát hiện viêm gan B. Các xét nghiệm như HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, HBeAg giúp xác định tình trạng nhiễm, miễn dịch và mức độ hoạt động của virus; siêu âm, đo đàn hồi hoặc sinh thiết gan đánh giá tổn thương.

Người mắc viêm gan B thể cấp tính đa số tự hồi phục nếu theo dõi và điều trị đúng, còn viêm gan B mạn tính cần tuân thủ phác đồ để kiểm soát virus, giảm biến chứng; trường hợp gan tổn thương nặng có thể ghép gan.

Viêm gan B phòng ngừa hiệu quả lên đến 95% bằng vaccine. Việt Nam có vaccine đơn và phối hợp với viêm gan A, lịch tiêm ba mũi trong 6 tháng, người nguy cơ cao tiêm 4 mũi, trẻ cần tiêm trong 24 giờ sau sinh và tiếp tục với vaccine phối hợp. Mọi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiêm nhắc khi kháng thể giảm, đồng thời duy trì lối sống an toàn để hạn chế lây nhiễm.

BS.CKI Danh Thị Mỹ Hồng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC