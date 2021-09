Vì sao lập kế hoạch tài chính lại quan trọng?

Với mục tiêu giúp mỗi người tự tin lên kế hoạch nghỉ hưu sớm, eBox chuyên đề thứ 3 "Nghỉ hưu an nhàn, an toàn tài chính" sẽ cung cấp kiến thức giúp bạn hiểu đúng về nghỉ hưu an nhàn, cách lên kế hoạch nghỉ hưu theo từng giai đoạn, cách ứng phó với những rủi ro có thể phá vỡ kế hoạch hay tìm hiểu về các sản phẩm cần cân nhắc khi nghỉ hưu...

Dưới sự phân tích kỹ càng từ chuyên gia, eBox lựa chọn những nội dung thực tiễn và cần thiết nhất cho một kế hoạch nghỉ hưu an nhàn, cách phân bổ các khoản đầu tư, tiết kiệm... Kịch bản được xây dựng từ chính diễn giả là các chuyên gia uy tín, sẽ đem đến các bí quyết, kinh nghiệm, bài học thực tế thay vì mang tính lý thuyết.

eBox là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm do VnExpress xây dựng, nhằm giúp cộng đồng tiếp cận tri thức và những bài học thực chiến dễ dàng thông qua hình thức eConference - chia sẻ online từ chính những diễn giả đang tham gia sâu trong nhiều lĩnh vực. Với cốt lõi là bài học thực tiễn và giải pháp, eBox sẽ hỗ trợ đắc lực cho quá trình làm chủ cuộc sống và chinh phục thành công.