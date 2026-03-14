Vì sao không cần 'ra khỏi phòng là tắt đèn'?

Lời khuyên "ra khỏi phòng là tắt đèn" đã lỗi thời trong kỷ nguyên bóng đèn LED, nhưng vẫn áp dụng đúng quy tắc 15 phút với đèn huỳnh quang.

Việc quên tắt đèn khi rời phòng thường gây tranh cãi trong nhiều gia đình. Một bên cho rằng để đèn sáng là lãng phí, bên kia lại lập luận bật tắt liên tục mới làm bóng nhanh hỏng.

Thực tế, lời khuyên "luôn tắt đèn khi không sử dụng" chỉ hoàn toàn chính xác trong thời kỳ sử dụng bóng đèn sợi đốt - loại bóng kém hiệu quả vì phần lớn năng lượng tiêu thụ biến thành nhiệt.

Theo Jon Chase, chuyên gia thiết bị nhà thông minh tại Wirecutter (Mỹ), nguyên tắc tiết kiệm là tốt, nhưng với bóng đèn hiện đại, mức năng lượng tiêu hao rất nhỏ.

Theo tính toán từ Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), một bóng đèn LED 8,8W (sáng tương đương bóng sợi đốt 60W) bật liên tục trong một giờ chỉ tiêu thụ 0,0088 kWh. Với giá điện hiện hành ở Việt Nam, thắp sáng liên tục bóng đèn này suốt 20 tiếng cũng chỉ tốn khoảng hơn 300 đồng. Việc tắt đèn LED có giúp giảm mức tiêu thụ điện, song phần năng lượng tiết kiệm được không đáng kể.

"Bạn có thể thắp sáng cả chục bóng LED 24/7 và chúng vẫn tiêu thụ ít năng lượng hơn mức một chiếc tủ lạnh dùng trong một ngày", Chase cho biết.

Tắt đèn không còn nhiều ý nghĩa với sự phổ biến của đèn LED hiện nay. Ảnh: Nytimes

Về vấn đề tuổi thọ, việc bật/tắt liên tục không làm hỏng bóng đèn LED. Công nghệ phát sáng của LED khác với bóng sợi đốt, các linh kiện không phải chịu "cú sốc" nhiệt hay vật lý khi dòng điện thay đổi. Do đó, tần suất bật/tắt không ảnh hưởng đến độ bền của bóng.

Tuy nhiên, câu chuyện hoàn toàn khác nếu gia đình bạn sử dụng bóng đèn huỳnh quang compact (CFL) - loại thường thấy ở các tòa nhà cũ. Tuổi thọ của bóng CFL bị giảm sút nghiêm trọng nếu bị bật/tắt liên tục. Đối với loại đèn này, DOE khuyến cáo người dùng áp dụng "Quy tắc 15 phút": Nếu bạn rời phòng và quay lại trong vòng dưới 15 phút, hãy để đèn sáng. Nếu đi lâu hơn, hãy tắt nó.

Hiện nay, nhiều gia đình chuyển sang dùng bóng đèn thông minh (Smart Bulb) để tự động hóa việc chiếu sáng. Dù tiện lợi, công nghệ này lại mắc phải bẫy "điện ma cà rồng" (vampire power). Để sẵn sàng nhận lệnh từ ứng dụng hoặc giọng nói, thiết bị phải duy trì kết nối Wi-Fi liên tục. Trạng thái chờ này tiêu thụ khoảng 0,2W đến 0,5W mỗi bóng. Dù con số nhỏ, nhưng nếu một ngôi nhà lắp hàng chục bóng thông minh và cắm điện 24/7, lượng điện hao hụt âm thầm cộng dồn cả năm sẽ là một khoản phí không nhỏ.

So sánh hiệu năng của các loại bóng đèn chiếu sáng gia đình. Đồ họa: Phan Dương

Bảo Nhiên (Theo Wirecutter)