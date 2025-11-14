Vì sao đâm bạn gây thương tích lại bị điều tra tội Giết người?

Cháu tôi cùng nhóm bạn đi đánh nhau, nạn nhân bị thương tích 56% và đang sinh sống bình thường, nhưng cháu tôi vẫn bị điều tra về tội Giết người.

Cháu tôi 19 tuổi, đã bị khởi tố, bắt tạm giam cùng nhóm bạn về hành vi Giết người. Theo hồ sơ, cháu tôi cùng nhóm bạn mang dao đi tìm một nhóm khác để "giải quyết mâu thuẫn" sau khi chửi bới nhau trên mạng xã hội. Trong lúc xô xát, cháu tôi đâm thanh niên ở nhóm kia một nhát vào vai và một nhát vào bụng rồi bỏ chạy. Nạn nhân may mắn được cấp cứu kịp thời nhưng để lại thương tích 56%.

Gia đình tôi biết việc tham gia đánh nhau, dùng hung khí gây thương tích cho người khác là sai, phải bị xử lý hình sự. Nhưng chúng tôi không hiểu vì sao cơ quan điều tra lại khởi tố cháu tôi tội Giết người - một tội danh rất nghiêm trọng, đáng sợ, trong khi nạn nhân vẫn còn sống?

Hành vi này chỉ nên xem là Cố ý gây thương tích thôi có đúng không?

Độc giả Đức Toàn

>> Luật sư Hoàng Anh Sơn giải đáp