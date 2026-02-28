ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lý giải học phí tăng gần gấp rưỡi

Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng gần 50%, lên 81 triệu đồng mỗi năm ở ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, song theo trường vẫn chưa thật sự "tính đúng, tính đủ" chi phí đào tạo.

Ngày 27/2, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách, cho biết đây là lần đầu tiên trường xây dựng học phí theo định mức kinh tế - kỹ thuật. Việc này trên cơ sở "tính đúng, tính đủ" chi phí cần thiết (giảng viên, vật tư, máy móc, cơ sở vật chất) để đào tạo một sinh viên.

Theo Nghị định 238, khi đạt kiểm định chất lượng và thực hiện tự chủ, các trường được phép tự xác định mức thu thay vì áp dụng trần học phí chung. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vốn thuộc diện này từ hai năm trước.

Mức thu mới dự kiến dao động từ 47 đến 81 triệu đồng. Trong đó, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt dẫn đầu về mức tăng (25,8 triệu đồng). Các ngành khác có mức tăng thấp hơn, từ 12-23%.

Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm gần đây của trường.

TT Ngành Học phí dự kiến năm học 2026-2027 (triệu đồng) Học phí năm học 2025-2026 (triệu đồng) Mức tăng (triệu đồng) 1 Y khoa 81 55,2 25,8 2 Răng - Hàm - Mặt 81 55,2 25,8 3 Dược học 68 55,2 12,8 4 Y học cổ truyền 68 55,2 12,8 5 Các ngành khác 47 41,8 5,2

"Đào tạo y khoa rất đặc thù và tốn kém. Chi phí cho thiết bị, phòng lab, mô bệnh phẩm cho sinh viên thực hành đã ở mức cao so với những ngành khác, chưa kể lương để giữ chân đội ngũ giảng viên, y bác sĩ", ông Thoại lý giải.

Theo ông, học phí mới thực ra "chưa thật sự tính đúng, tính đủ" chi phí đào tạo nhưng là mức phù hợp, cân bằng giữa lợi ích của người học và nhà trường.

"Chúng tôi cân nhắc rất nhiều khi đưa ra mức học phí mới vì biết điều này tác động đến lựa chọn của học sinh, phụ huynh", ông Thoại nói. "Nhưng trường phải giải quyết bài toán chi phí hoạt động, đào tạo để tiếp tục phát triển và đáp ứng nhu cầu của xã hội".

Năm nay, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển hơn 2.100 sinh viên, tăng hơn 200 so với năm trước. Hai phương thức là tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh 5 tổ hợp cũ B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh), trường xét thêm hai tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Cổng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Fanpage nhà trường

Lệ Nguyễn