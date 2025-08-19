Vì sao cầu thủ bóng chuyền, bóng đá Việt đỡ bước một tệ?

Theo dõi thể thao nhiều năm, tôi nhận thấy đỡ bước một vẫn là kỹ năng làm khó cầu thủ bóng chuyền lẫn bóng đá.

Tôi xem bóng chuyền và bóng đá, thấy có một vấn đề là tại sao các cầu thủ đỡ bước một rất tệ? Có phải là các cầu thủ không hay tập luyện hay do quá trình đào tạo, huấn luyện không chú trọng đến vấn đề này?

Thực tế cho thấy, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng kỹ năng đỡ bước một của cầu thủ Việt Nam (cả bóng chuyền lẫn bóng đá) vẫn không có nhiều cải thiện.

Trong bóng chuyền, đỡ bước một yếu khiến chiến thuật tấn công bị phá vỡ từ đầu pha bóng.

Còn trong bóng đá, việc khống chế bước một kém khiến cầu thủ dễ mất bóng, bỏ lỡ cơ hội.

Nguyên nhân có phải nằm ở cách đào tạo trẻ chưa coi trọng đúng mức kỹ thuật cơ bản, trong khi các nước châu Âu, Nhật Bản lại đặc biệt tập trung rèn giũa kỹ năng này từ sớm?

Theo tôi, nếu không thay đổi triệt để tư duy huấn luyện, rất khó để bóng chuyền và bóng đá Việt Nam vươn tới tầm cao mới.

Đăng Khôi