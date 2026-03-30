Vì sao bạn chóng mặt khi đứng dậy đột ngột?

Chóng mặt khi đứng dậy đột ngột có thể là những tín hiệu ngầm về khả năng điều tiết huyết áp, lưu thông máu và mức độ bù nước của cơ thể.

Tình trạng chóng mặt khi đứng dậy đột ngột thường xảy ra không báo trước: Bạn đứng dậy khỏi ghế, bước đi và bỗng nhiên căn phòng như đảo lộn. Trong vài giây, tầm nhìn mờ đi, đầu óc choáng váng rồi mọi thứ mới dần ổn định trở lại.

Cơn chóng mặt thoáng qua này rất phổ biến, nhưng không phải là điều chúng ta nên hoàn toàn ngó lơ. Hiểu được nguyên nhân sẽ giúp bạn sớm nhận diện các dấu hiệu mất cân bằng trước khi chúng trở thành những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Khi cơ thể "hụt hơi" trong khoảnh khắc

Cơ thể con người được thiết kế để thích nghi nhanh chóng với các chuyển động. Tuy nhiên, khi đứng lên đột ngột, trọng lực sẽ kéo máu xuống dưới, rời xa vùng ngực và dồn về phía chân.

Trong điều kiện bình thường, tim và mạch máu sẽ phản ứng chỉ trong vài giây. Chúng co thắt nhẹ và tim đập nhanh hơn một chút để đẩy máu ngược trở lại não bộ. Khi quá trình điều chỉnh này bị chậm trễ dù chỉ vài giây, não sẽ nhận được ít máu giàu oxy hơn. Đó chính là thời điểm cơn chóng mặt xuất hiện.

Góc nhìn của chuyên gia tim mạch

Tiến sĩ Ashish Agarwal, Giám đốc kiêm Trưởng đơn vị Tim mạch tại Aakash Healthcare, giải thích nhiều người cảm thấy chóng mặt khi đứng dậy nhanh, nguyên nhân phổ biến là do tụt huyết áp. Khi chuyển từ tư thế ngồi sang đứng, máu chảy từ ngực xuống chân do sức hút của trọng lực. Thông thường, tim sẽ điều chỉnh kịp thời trước khi bạn đứng thẳng. Tuy nhiên, nếu lưu lượng máu không kịp lên não, bạn sẽ cảm thấy choáng váng trong chốc lát.

Hiện tượng tụt huyết áp tạm thời này được gọi là hạ huyết áp tư thế đứng. Dù những đợt thỉnh thoảng xảy ra là vô hại, nhưng nếu tần suất dày đặc, bạn cần đặc biệt lưu ý.

Vai trò thầm lặng của nước

Nước không chỉ giúp giải khát mà còn giữ cho thể tích máu ổn định. Khi cơ thể mất nước, thể tích máu giảm xuống, khiến hệ tuần hoàn khó điều chỉnh nhanh chóng khi thay đổi tư thế. Hệ quả là máu chậm lên não.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa huyết áp và làm tăng nguy cơ chóng mặt khi thay đổi tư thế. Việc bỏ bữa, mệt mỏi hoặc lười uống nước trong thời gian dài sẽ âm thầm khiến tình trạng này tồi tệ hơn.

Khi huyết áp thấp là tác nhân

Huyết áp thấp không phải lúc nào cũng là bệnh lý. Thực tế, nhiều người khỏe mạnh có chỉ số huyết áp tự nhiên khá thấp. Tuy nhiên, nếu huyết áp tụt quá sâu khi đứng, nó có thể làm gián đoạn dòng máu lên não, dẫn đến các triệu chứng:

Hoa mắt, choáng váng.

Tầm nhìn mờ nhòe.

Cảm giác sắp ngất xỉu.

NIH nhấn mạnh rằng sự thay đổi huyết áp theo tư thế là một dấu hiệu lâm sàng quan trọng, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc những người có bệnh lý nền.

Những thói quen xấu khiến tình trạng trầm trọng hơn

Một số thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể làm tăng khả năng bị chóng mặt:

Đứng lên quá nhanh sau khi ngồi quá lâu.

Bỏ bữa, gây thiếu hụt năng lượng và hạ đường huyết.

Thiếu ngủ, làm mất cân bằng điều hòa tuần hoàn.

Để cơ thể thiếu nước trong thời gian dài.

Tiếp xúc quá lâu với nhiệt độ cao.

Dù không phải là những tác nhân gây sốc, nhưng theo thời gian, chúng tích tụ và làm giảm khả năng phản ứng nhanh của cơ thể.

Khi nào là bình thường, khi nào cần đi khám?

Câu hỏi đặt ra là: Liệu mọi cơn chóng mặt đều đáng lo ngại?

Câu trả lời phụ thuộc vào tần suất và mức độ. Nếu tình trạng này thỉnh thoảng mới xảy ra và tự hết sau vài giây, thường là vô hại. Tuy nhiên, nếu nó diễn ra thường xuyên hoặc kèm theo các triệu chứng như ngất xỉu, đau tức ngực, hoặc nhìn mờ kéo dài, đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề bệnh lý sâu xa hơn.

Tiến sĩ Agarwal lưu ý rằng các đợt chóng mặt lặp đi lặp lại không nên bị phớt lờ và cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá kỹ lưỡng. Đôi khi, cơ thể dùng những dấu hiệu cảnh báo nhỏ này để báo hiệu một vấn đề cần được chăm sóc.

Cách hỗ trợ cơ thể duy trì sự cân bằng

Kiểm soát vấn đề này thường bắt đầu từ những thói quen đơn giản và nhất quán:

Đứng dậy chậm rãi: Đặc biệt là sau khi ngồi hoặc nằm lâu.

Uống đủ nước: Duy trì lượng nước đều đặn trong suốt cả ngày.

Duy trì chế độ ăn: Tránh để bụng đói quá lâu giữa các bữa ăn.

Lắng nghe cơ thể: Chú ý đến tình trạng mệt mỏi và nghỉ ngơi khi cần thiết.

Những điều chỉnh nhỏ này giúp tim và mạch máu phản ứng tốt hơn. Dù nghe có vẻ cơ bản, nhưng chúng chính là "lá chắn" bảo vệ khả năng duy trì tuần hoàn ổn định của cơ thể.

Chóng mặt khi đứng dậy không phải lúc nào cũng là bệnh, nhưng nó luôn là một thông điệp. Nó phản ánh cách cơ thể quản lý áp lực, cân bằng chất lỏng và khả năng vận động. Việc chú ý đến nó giúp bạn ngăn ngừa các biến chứng trong tương lai và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe tim mạch tổng thể.

Mỹ Ý (Theo Times of India)