Vì sao ăn khoai lang giúp giảm cân?

Khoai lang giàu chất xơ tạo cảm giác no lâu, ổn định lượng đường trong máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, góp phần giảm mỡ bụng.

Giàu chất xơ

Khoai lang giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt không lành mạnh. Chất xơ còn làm chậm tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột ổn định, đồng thời giúp kiểm soát cholesterol và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Người trưởng thành nên bổ sung khoảng 25-30 g chất xơ mỗi ngày (nữ 21-25 g, nam 30-38 g) để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Chỉ số đường huyết thấp giúp ổn định đường huyết

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, khoai lang có chỉ số đường huyết thấp (44-50). Điều này có nghĩa là chúng giải phóng glucose vào máu từ từ, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến. Mức đường huyết ổn định giúp giảm cảm giác thèm ăn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Giàu chất dinh dưỡng nhưng ít calo

Khoai lang giàu vitamin A, B6, C cùng các khoáng chất như kali, mangan, chất chống oxy hóa như beta-carotene. Những chất dinh dưỡng này có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe làn da chống viêm. 100 g khoai lang có khoảng 90-112 kcal, cung cấp năng lượng cho cơ thể, không chứa chất béo dư thừa.

Khoai lang có thể kích thích adiponectin - hormone tham gia điều hòa chuyển hóa chất béo, góp phần thúc đẩy quá trình phân giải mỡ, đặc biệt là mỡ bụng. Loại củ này cũng giàu beta-carotene, giúp chống oxy hóa, hạn chế tác động của các gốc tự do, từ đó hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh về mắt như tổn thương võng mạc. Cơ thể chuyển hóa beta-carotene thành vitamin A - dưỡng chất thiết yếu cho thị lực.

Chế biến khoai lang với một lượng nhỏ chất béo lành mạnh từ dầu ô liu nguyên chất hoặc quả bơ có lợi cho sức khỏe. Chất béo giúp cơ thể hấp thụ beta-carotene thành vitamin A tốt hơn. Bạn nên ăn cả vỏ khoai lang để hấp thụ nhiều chất xơ. Vỏ giàu chất chống oxy hóa bao gồm anthocyanin (có nhiều trong khoai lang tím). Những hợp chất này có tác dụng trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, do đó giảm viêm, stress oxy hóa.

Ưu tiên phương pháp chế biến luộc, nướng hoặc quay để giữ lại chất dinh dưỡng, tránh lượng chất béo dư thừa. Hạn chế chiên rán hoặc thêm gia vị nhiều chất béo để giữ lượng calo thấp. Kết hợp khoai lang với thực phẩm giàu protein như đậu lăng, thịt nạc, trứng cùng với rau củ để có bữa ăn cân bằng, ngon miệng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)