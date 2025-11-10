Vì sao ăn cà chua tốt cho tim mạch?

Cà chua chứa chất xơ hòa tan góp phần kiểm soát mỡ máu, chất chống oxy hóa lycopene có thể bảo vệ tim mạch.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết 100 g cà chua tươi có khoảng 18 calo nhưng cung cấp 0,9 g protein, 0,2 g chất béo, 3,9 g carbohydrate, 1,2 g chất xơ cùng lượng vitamin A, C, K, kali, folate dồi dào.

Lycopene là chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân gây tổn thương thành mạch, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa động mạch. Lycopene trong cà chua có thể bảo vệ lớp nội mô mạch máu, hạn chế tích tụ cholesterol ở thành mạch, nhờ đó giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Ăn thực phẩm giàu lycopene hỗ trợ hạ cholesterol xấu, giảm các chỉ dấu viêm liên quan đến bệnh tim mạch.

Ăn sống, ép nước, nấu canh, làm salad hoặc chế biến thành sốt đều đem đến nhiều lợi ích. Ảnh được tạo bởi AI

Bên cạnh lycopene, cà chua còn chứa chất xơ hòa tan góp phần kiểm soát mỡ máu và hỗ trợ giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt. Lượng kali tự nhiên điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng natri, giảm áp lực lên tim và mạch máu. Ăn 1-2 cà chua mỗi ngày có tác dụng cải thiện tuần hoàn, ổn định huyết áp, phòng ngừa xơ vữa động mạch.

Beta-carotene, lutein, vitamin C trong cà chua giúp giảm tác hại ánh sáng, phòng thoái hóa điểm vàng, đồng thời chống oxy hóa, hạn chế tổn thương UV và thúc đẩy collagen cho da săn chắc. Vitamin C, K cùng hợp chất thực vật trong góp phần tăng sức đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa nhờ bổ sung chất xơ nuôi lợi khuẩn đường ruột.

Cà chua nấu chín giúp cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn so với ăn sống, nhất là khi chế biến cùng một ít dầu ăn lành mạnh như dầu ô liu. Tuy nhiên, người bị trào ngược dạ dày thực quản có thể khó chịu do quả sống có tính axit. Không nên ăn cà chua xanh vì chứa chất solanine có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị nên chế biến cà chua đa dạng, kết hợp chế độ ăn ít muối, giàu rau củ và duy trì vận động thể thao đều đặn để tăng hiệu quả bảo vệ tim mạch. Người có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, huyết áp tăng cao kéo dài, rối loạn mỡ máu hoặc có yếu tố nguy cơ tim mạch nên đi khám sớm để được đánh giá và hướng dẫn chế độ ăn, luyện tập phù hợp. Bổ sung các tinh chất chiết xuất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ hỗ trợ điều hòa mỡ máu, kiểm soát tăng huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trọng Nghĩa