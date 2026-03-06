Vì sao ăn bánh mì có thể ngộ độc?

Các nguyên liệu trong bánh mì như pate, thịt nguội, trứng, sốt mayonnaise, rau sống có nguy cơ nhiễm khuẩn nếu bảo quản hoặc chế biến không vệ sinh khiến người ăn ngộ độc.

Từ đầu tháng 3 đến nay miền Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc sau ăn bánh mì. Gần nhất là 79 trường hợp ngộ độc sau ăn bánh mì mua tại tiệm trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, TP HCM, trong đó hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm Anh TP HCM. Hiện chưa rõ tác nhân gây ngộ độc.

ThS.BS.CKI Đoàn Hoàng Long, khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ngộ độc bánh mì thường liên quan đến phần nguyên liệu ăn kèm.

Pate thường làm từ gan động vật, thịt xay, trứng, bơ; nếu sản xuất thủ công, không tiệt trùng kỹ, không có chất bảo quản hoặc bảo quản không đạt chuẩn, nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Các vi khuẩn thường gặp gồm Salmonella, Staphylococcus aureus và Clostridium perfringens. Khi pate bị nhiễm những tác nhân này, người ăn có thể khởi phát triệu chứng chỉ sau vài giờ như đau bụng quặn, nôn ói, tiêu chảy, sốt. Một số chủng vi khuẩn còn sinh độc tố bền nhiệt, dù hâm nóng lại vẫn không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

"Pate và các sản phẩm từ thịt cần được bảo quản liên tục ở nhiệt độ dưới 5 độ C, tránh để ở nhiệt độ phòng quá hai giờ, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng", bác sĩ Long khuyên.

Bánh mì gồm nhiều nguyên liệu có nguy cơ nhiễm khuẩn nếu chế biến, bảo quản không đúng cách. Ảnh: Mai Trung

Thịt chế biến sẵn như thịt nguội ăn kèm bánh mì thường được lưu trữ lạnh. Nếu nhiệt độ trong tủ lạnh không duy trì ổn định hoặc thức ăn bảo quản lạnh quá lâu khiến vi khuẩn có thể sinh sôi.

Rau sống và dưa chua rửa không sạch, ngâm nước không đảm bảo vệ sinh, để ngoài nhiệt độ phòng quá lâu dễ nhiễm E. coli, Listeria và các vi khuẩn đường ruột khác. Trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao, nắng nóng, vi khuẩn có khả năng phát triển nhanh hơn, làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Mayonnaise và các loại sốt có thành phần từ trứng. Salmonella thường có trong trứng sống, staphylococcus aureus phát triển khi sốt để ở nhiệt độ phòng quá lâu, dẫn đến ôi thiu, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Nguy cơ ngộ độc có thể xuất phát từ thói quen như không rửa tay đúng cách, sử dụng chung dao thớt cho thực phẩm sống và chín, không khử trùng dụng cụ, hoặc để nguyên liệu sống lẫn với thực phẩm đã nấu chín gây nhiễm chéo. Ngoài ra, khâu vận chuyển nguyên liệu nếu không có xe lạnh chuyên dụng, thời gian vận chuyển kéo dài trong điều kiện nắng nóng cũng làm thực phẩm nhanh hỏng.

Bác sĩ Long khám cho bà Hiền - bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Triệu chứng ngộ độc bánh mì thường khởi phát nhanh, từ vài giờ đến một ngày sau khi ăn, theo bác sĩ Long. Triệu chứng điển hình gồm đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy nhiều lần, sốt, mệt mỏi. Phần lớn trường hợp nhẹ sẽ tự khỏi trong vài ngày nếu được bù nước, chăm sóc đúng cách.

Khi sốt cao trên 39 độ C, tiêu chảy nhiều lần (trên 6 lần một ngày), phân có máu, nôn liên tục không uống được nước, đau bụng dữ dội, chóng mặt... cần đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Long khuyến cáo không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định. Nên mua bánh mì tại cơ sở uy tín, có điều kiện bảo quản lạnh đạt chuẩn. Không sử dụng thực phẩm có mùi lạ, đổi màu hoặc đã bày bán ngoài môi trường quá lâu.

Người bán cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh, bảo quản thực phẩm dưới 5 độ C, sử dụng nguyên liệu trong ngày, tách riêng thực phẩm sống và chín.

Quyên Phan