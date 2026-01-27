Nên xử phạt xe máy, ôtô 'rùa bò' cản đường nội thành

Tôi bắt gặp nhiều người chạy xe máy, ôtô di chuyển với tốc độ 10-20 km/h giữa đường, trong khi hàng dài phương tiện phía sau không thể vượt lên.

Trong nhiều năm qua, khi nói đến trật tự an toàn giao thông ở Việt Nam, phần lớn ý kiến thường tập trung vào các hành vi chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ hay lấn làn. Tuy nhiên, tôi để ý thấy một thực trạng khác đang ngày càng phổ biến nhưng lại ít được nhắc tới: xe chạy quá chậm, gây cản trở và ùn tắc giao thông.

Lái xe mỗi ngày, tôi không khó bắt gặp cảnh nhiều người điều khiển xe máy hoặc ôtô chạy chậm rì rì giữa đường, sát vạch phân cách hai làn ngược chiều. Họ có khi chỉ di chuyển với tốc độ 10-20 km/h, trong khi phía sau là cả một hàng dài phương tiện không thể vượt lên. Việc chiếm vị trí "xương sống" của làn đường nhưng không duy trì tốc độ phù hợp đã vô tình biến người đi chậm thành nút thắt giao thông di động.

Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng, gây nhiều bức xúc hơn ở khu vực gần các ngã tư có đèn tín hiệu. Nhiều xe đi ngang hàng nhau, nhưng lại chạy quá chậm khi đèn xanh vẫn còn 10–15 giây. Chỉ vài phương tiện chần chừ như vậy cũng đủ khiến các xe phía sau không kịp qua giao lộ, buộc phải dừng lại chờ thêm một chu kỳ đèn mới. Hệ quả là ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Trong suy nghĩ của một bộ phận người tham gia giao thông, đi chậm thường được gắn với sự an toàn. Nhưng đi quá chậm trong điều kiện giao thông không ùn tắc lại là một bất cập, gây tác dụng ngược. An toàn giao thông không đồng nghĩa với việc di chuyển chậm nhất có thể, mà là đi đúng tốc độ, đúng làn, đúng luật. Một dòng xe chỉ thực sự an toàn và thông suốt khi mọi phương tiện đều tuân thủ nhịp độ chung.



Phải chăng, đã đến lúc cơ quan chức năng cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này và có chế tài xử phạt rõ ràng đối với hành vi đi quá chậm gây cản trở giao thông? Khi người tham gia giao thông ý thức rằng "đi đúng tốc độ cũng là một trách nhiệm", đường phố mới có thể vận hành hiệu quả và văn minh hơn.

