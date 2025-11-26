Vi khuẩn Salmonella khiến 316 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Sở An toàn Thực phẩm TP HCM xác định vi khuẩn Salmonella trong bánh mì tại tiệm Cô Bích là nguyên nhân khiến 316 người bị ngộ độc.

Chiều 26/11, cơ quan này công bố kết luận điều tra dựa trên dữ liệu dịch tễ, ý kiến chuyên môn từ Viện Y tế công cộng TP HCM và các bệnh viện điều trị. Kết quả kiểm nghiệm khẳng định thức ăn gây ngộ độc là bánh mì và tác nhân chính là Salmonella.

Đợt bùng phát ghi nhận từ ngày 7 đến 12/11 với 316 trường hợp xuất hiện triệu chứng sau khi dùng bữa tại cơ sở trên. Trong quá trình điều trị, các bệnh viện đã lấy 27 mẫu bệnh phẩm gồm phân và chất nôn, kết quả 15 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Trước đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu nguyên liệu, kiểm tra hồ sơ pháp lý và điều kiện vệ sinh tại tiệm bánh. Sở An toàn Thực phẩm đang hoàn tất hồ sơ xử lý chủ cơ sở theo quy định, đồng thời tăng cường giám sát các điểm kinh doanh ăn uống, yêu cầu tuân thủ quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu để ngăn ngừa sự cố tương tự.

Tiệm bánh mì đã đóng cửa từ 7/11 đến nay. Ảnh: Lê Phương

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Salmonella là vi khuẩn hàng đầu gây tiêu chảy trên toàn cầu và là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn. Khi xâm nhập cơ thể qua đường ăn uống, vi khuẩn tạo độc tố làm tổn thương niêm mạc ruột, gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Nếu không được bù nước kịp thời, người bệnh có thể mất nước nặng, tụt huyết áp, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong. Trường hợp vi khuẩn vào máu có thể gây nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng.

Salmonella phát triển mạnh trong môi trường nóng ẩm, đặc biệt ở 35-37 độ C. Trong quá trình giết mổ không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn có thể phát tán từ gia súc, gia cầm sang thịt, trứng và các thực phẩm khác. Người tiêu dùng dễ nhiễm khuẩn khi ăn trứng sống hoặc trứng, thịt chưa nấu chín; rau và sữa cũng có nguy cơ nhiễm từ phân động vật. Triệu chứng thường khởi phát sau khi ăn khoảng một ngày, nhưng có thể muộn tới 4-5 ngày.

Bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt, người dân nên ngừng sử dụng thực phẩm nghi ngờ và bù nước bằng dung dịch oresol hoặc nước chín để nguội. Không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh vì có thể làm tình trạng nặng hơn. Nếu nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước (môi khô, tiểu ít, mệt lả), cần đến cơ sở y tế để được điều trị.

Để phòng ngừa, người dân nên tuân thủ nguyên tắc an toàn khi chế biến: rửa tay sạch, không dùng chung dao thớt cho thực phẩm sống và chín, bảo quản thức ăn chín trong tủ kính và sử dụng trong vòng bốn giờ sau khi nấu, hạn chế ăn đồ sống hoặc tái.

Lê Phương