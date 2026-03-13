VGU đào tạo nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

VGU triển khai chuỗi khóa đào tạo ngắn dành cho cán bộ quản lý nhằm nâng cao năng lực vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (IFC).

Các khóa triển khai sau khi trường Đại học Việt Đức (VGU) đảm nhiệm vai trò đào tạo nhà quản lý của IFC. Đến nay, trường tổ chức ba khóa gồm IFCR01, IFCR02, IFCR03.

Khóa IFC01 giới thiệu vai trò, chức năng, cách thành lập và vận hành Trung tâm. IFC02 tập trung vào thị trường tài chính, ngân hàng trung ương và ổn định kinh tế vĩ mô.

Gần đây nhất, khóa IFC03 bàn về thiết kế sản phẩm tài chính đặc thù và chiến lược thu hút vốn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của trung tâm trên thị trường toàn cầu. Khóa học giảng dạy bởi ông Hubertus Vaeth, Tổng giám đốc sáng lập Frankfurt Main Finance, Phó chủ tịch sáng lập Liên minh các Trung tâm Tài chính Quốc tế Toàn cầu.

Khóa học IFCR03 có sự tham gia của 35 học viên là cán bộ quản quản lý từ Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại. Ảnh: VGU

Tại buổi khai giảng khóa IFC03, Giáo sư Vaeth cho rằng nhân sự là ưu tiên hàng đầu trong việc xây dựng năng lực quản lý và vận hành cho trung tâm. Bên cạnh đó, năng lực kỹ thuật cũng đóng vai trò then chốt, bởi tài chính là lĩnh vực chịu tác động mạnh từ công nghệ. Vì vậy, các nội dung như phát triển phần mềm hay xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hiện đại được đưa vào chương trình đào tạo.

Yếu tố nhân lực cũng được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam nhấn mạnh tại buổi khai giảng.

Theo ông, việc phát triển trung tâm tài chính cần dựa trên năm yếu tố cốt lõi gồm năng lực kết nối toàn cầu, hạ tầng pháp lý ổn định và minh bạch, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế và hệ sinh thái hỗ trợ phát triển.

Trong đó, con người giữ vai trò quyết định. Ông cho rằng nếu thiếu đội ngũ cán bộ quản lý am hiểu thị trường tài chính quốc tế, cùng các chuyên gia có khả năng thiết kế sản phẩm, vận hành hạ tầng giao dịch và giám sát rủi ro, thì các cơ chế và chính sách dù tiên tiến cũng khó phát huy hiệu quả trong thực tế.

Ông Hubertus Vaeth, Tổng giám đốc Frankfurt Main Finance, Phó chủ tịch Liên minh các Trung tâm tài chính quốc tế toàn cầu, trực tiếp giảng dạy khóa học. Ảnh: VGU

TS. Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng VGU cho biết trường định vị đào tạo các chương trình dành cho Trung tâm tài chính Quốc tế theo hai hướng.

Hướng thứ nhất là các chương trình đào tạo ngắn và trung hạn nhằm nhanh chóng bồi dưỡng đội ngũ đang tham gia vận hành trung tâm tài chính. Các khóa học tập trung vào kiến thức thực tiễn, được tổ chức linh hoạt theo mô hình tín chỉ, kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến.

TS. Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng trường Đại học Việt Đức tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: VGU

Ngoài ra, để xây dựng nguồn nhân lực lâu dài cho trung tâm tài chính, cần phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu với nền tảng học thuật vững chắc, có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia và giảng viên giàu kinh nghiệm quốc tế. Từ đó, trường nêu định hướng đào tạo thứ hai, cấp bằng theo hệ thống cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế và quản trị. Hình thức này là năng lực cốt lõi của trường, nhằm đào tạo đội ngũ nhân sự có kiến thức học thuật bài bản và khả năng làm việc lâu dài trong hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Việc phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn kết hợp với đào tạo học thuật chuyên sâu được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trong giai đoạn vận hành và mở rộng.

Trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, bên cạnh hạ tầng và khung pháp lý, nguồn nhân lực được xem là yếu tố quan trọng quyết định khả năng vận hành và sức cạnh tranh của trung tâm.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6/2025, với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. Hai trung tâm đã chính thức vận hành từ đầu năm nay.

Trường Đại học Việt Đức thành lập năm 2008 theo hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Giáo dục và Nghiên cứu, Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Đức.

Trường đang đào tạo 4 ngành học cử nhân và 2 ngành học thạc sĩ trong lĩnh vực kinh tế quản trị. Trong đó có các ngành như thạc sĩ Tài chính và kinh tế học toàn cầu liên kết với Đại học Goethe Frankfurt trang bị các kiến thức và kỹ năng liên quan trực tiếp đến nhu cầu nhân lực của trung tâm tài chính quốc tế. Trong năm 2026, trường cũng mở thêm một ngành đào tạo cử nhân mới về Quản trị số và Kinh doanh quốc tế, kiện toàn thêm hệ sinh thái đào tạo lâu dài và đồng nhất.

Thái Anh