VFCA dự báo tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam ba năm tới

Những điểm sáng góp phần thúc đẩy VN-Index dự kiến chạm mốc 1.500 điểm vào cuối năm nay và tiếp tục bùng nổ trong hai năm kế tiếp, theo VFCA.

Theo báo cáo mới công bố của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) về "Thực trạng và đề xuất phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021-2023", VN-Index liên tục thiết lập những kỷ lục mới về điểm số trong giai đoạn từ đầu 2020 đến hết quý I, điều này cho thấy thị trường chứng khoán vẫn sôi động và tiềm năng.

Trong quý II, vốn hóa thị trường đạt được con số kỷ lục cao nhất trong lịch sử, lên đến 259% GDP. Chứng khoán vẫn tiếp tục là kênh thu hút các nhà đầu tư mới tham gia. Cụ thể, tính đến cuối quý I, cả nước đã có hơn ba triệu tài khoản gấp 10 lần so với quý I/2017 và 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khó khăn, doanh nghiệp đã tìm được hướng đi mới, mở rộng kinh doanh và những cải tiến trong hệ thống giao dịch chứng khoán đã thúc đẩy thị trường tăng nhanh vượt đỉnh.

Bên cạnh đó, VFCA cho biết những thay đổi trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài là nguyên nhân các hoạt động của các nhà đầu tư ngoại trở nên sôi động tại Việt Nam. Theo đó, room khối ngoại được nới mạnh lên đến hơn 45 tỷ cổ phiếu, đạt 45.075 triệu cổ phiếu chỉ trong trong quý II, tăng 4,7% so với cả năm 2020. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực khi dịch bệnh bùng phát trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng nửa đầu năm 2021 vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng 7,05% và 6,77% của cùng kỳ năm 2018 và 2019 và thấp hơn so với mức dự kiến 5,8% nửa đầu năm 2021. Vì vậy, VFCA dự kiến Chính phủ sẽ mạnh tay và quyết liệt hơn nữa trong công tác chống dịch và điều hành kinh tế nhằm đạt được mục tiêu kép đã đề ra.

Hiệp hội dự báo nền kinh tế Việt Nam năm nay tiếp tục tăng trưởng mạnh dự kiến đạt mục tiêu 6,5% của Chính phủ. Những dự báo tích cực của các tổ chức quốc tế là có cơ sở khi trên thực tế những động lực chính của nền kinh tế vẫn đang đúng hướng và tiến triển theo hướng tích cực nhờ chính sách kiểm soát dịch bệnh, lộ trình tiêm chủng vaccine tích cực, đẩy mạnh đầu tư công và tiếp tục duy trì chính sách lãi suất thấp cùng các gói hỗ trợ tài chính giúp người dân, doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán vận hành thông suốt và minh bạch hơn nhờ Luật Chứng khoán 2019, chính sách và lộ trình phát triển thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn trung - dài hạn cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, việc đầu tư nâng cấp hệ thống dần khắc phục tình trạng quá tải hệ thống giao dịch, đảm bảo thị trường hoạt động xuyên suốt và ổn định.

Hơn nữa, việc nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị thị trường chứng khoán thông qua việc sáp nhập hai sàn giao dịch Hà Nội và TP HCM, lộ trình vay vốn từ ngân hàng cởi mở hơn đã tạo động lực mới cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Những điểm sáng góp phần tạo động lực, thúc đẩy VN-Index dự kiến sẽ chạm mốc 1.500 điểm vào cuối năm 2021.

Thị trường chứng khoán nhận dự báo tích cực về dài hạn. Ảnh: Quỳnh Trần.

Báo cáo VFCA cũng ghi nhận những đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2021-2023.

Sau 20 năm hoạt động và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự thay đổi về chất ngày càng trở nên minh bạch, rõ ràng và ổn định hơn. Trên cơ sở phát triển này, VFCA đề xuất nâng biên độ giao động của sàn HoSE từ 7% lên 10%, ngang với sàn HXN. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng cần có một lộ trình nâng dần biện độ dao động của thị trường lên tiến gần với chuẩn mực quốc tế.

Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy việc chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Ủy ban Chứng khoán nên xây dựng các bộ luật để đẩy mạnh việc tiêu chuẩn hóa sàn cũng như công ty chứng khoán đạt chuẩn quốc tế như tiến hành áp dụng chuẩn song ngữ cho nền tảng giao dịch cũng như việc công bố thông tin, công bố báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS).

Tiếp theo, đơn vị này đề xuất Chính phủ có lộ trình nới room cho nhà đầu tư nước ngoài vượt mức 50% ở nhóm ngành năng lượng và ngân hàng. Mặt khác, để bảo đảm mục của Nhà nước về an ninh năng lượng và tránh việc lũng đoạn thị trường tài chính thì tăng tỷ lệ sở hữu nhưng vẫn giới hạn quyền biểu quyết theo quy định hiện tại, từ đó tránh được sự thao túng của nhà đầu nước ngoài trong những lĩnh vực nhạy cảm của nền kinh tế.

Đồng thời, Hiệp hội đề nghị xem xét nâng cấp margin từ 50% lên 70% là một giải pháp tích cực và phù hợp nên được xem xét ở thời điểm hiện tại.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có hơn 20 năm phát triển và trưởng thành, tăng trưởng vượt bậc về mặt quy mô và thanh khoản. Bên cạnh đó, nhà đầu tư tham gia thị trường cũng đã có sự thay đổi về chất, được trang bị kiến thức, công cụ giao dịch tốt hơn. Điều này đã giúp nhà đầu tư cá nhân quản trị rủi ro tài khoản và tận dụng các đòn bẩy tài chính tốt hơn.

"Nhu cầu vay margin của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường hiện nay là rất lớn. Việc nâng tỷ lệ cho vay từ 50% lên 70% sẽ giúp thị trường chứng khoán sôi động hơn và giúp các công ty chứng khoán giải phóng nguồn lực của mình", VFCA trình bày kiến nghị.

Với những số liệu về thị trường chứng khoán được Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam phát hành trong báo cáo mới có thể giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư cập nhật những thông tin giá trị và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bảo Khánh