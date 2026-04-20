Vertu Agent Q ra mắt phiên bản giới hạn toàn cầu

Thương hiệu Vertu vừa giới thiệu hai phiên bản Agent Q đặc biệt với số lượng 25 chiếc mỗi loại, tập trung vào công nghệ bảo mật và vật liệu chế tác.

Theo đó, hai phiên bản giới hạn thuộc dòng Agent Q mang tên White Ghost (titan bạc) và Black Samurai (titan đen). Nhà sản xuất chỉ tung ra 25 chiếc cho mỗi phiên bản trên phạm vi toàn cầu, biến thiết bị này thành một món đồ mang tính sưu tầm thay vì chỉ là sản phẩm công nghệ thông thường.

Vertu Agent Q được định vị là smartphone cao cấp phục vụ nhu cầu bảo mật và sử dụng cá nhân.

Sản phẩm sở hữu chất liệu titanium kết hợp các loại da quý hiếm nhằm mang lại sự chắc chắn và duy trì độ hoàn thiện đặc trưng của thương hiệu. Hai phiên bản đại diện cho hai phong cách thiết kế đối lập. Trong khi White Ghost hướng đến sự tinh giản, thanh lịch, Black Samurai lại nhấn mạnh diện mạo cá tính và mạnh mẽ.

Bên cạnh yếu tố khan hiếm, nhà sản xuất vẫn duy trì nền tảng kỹ thuật cốt lõi của dòng Agent Q. Hãng định vị sản phẩm như một thiết bị chuyên trách hỗ trợ công việc và quản lý dữ liệu cá nhân cấp cao. Máy tích hợp hệ thống bảo mật đa lớp, gia tăng khả năng cá nhân hóa và cung cấp các tính năng quản lý tài sản số chuyên sâu. Trong bối cảnh điện thoại thông minh trở thành trung tâm xử lý giao dịch tài chính và lưu trữ thông tin mật, khả năng bảo vệ dữ liệu trở thành tiêu chí lựa chọn hàng đầu của người dùng cao cấp.

Thiết bị được một số khách hàng lựa chọn làm quà tặng trong các dịp quan trọng.

Đại diện Vertu Việt Nam chia sẻ, tệp khách hàng hiện nay không chỉ tìm kiếm một món đồ hiếm có. Họ đặt yêu cầu khắt khe về việc thiết bị công nghệ phải thực sự phục vụ hiệu quả cho công việc và ngăn chặn mọi rủi ro rò rỉ dữ liệu. "Do đó, thương hiệu quyết định đặt yếu tố công nghệ bảo mật ngang hàng với nghệ thuật chế tác thủ công và thiết kế bên ngoài", vị đại diện lý giải.

Vị này cũng khẳng định, một sản phẩm mang tính giới hạn toàn cầu thể hiện giá trị bền vững và rất khó thay thế. Đồng thời, việc tặng một thiết bị có khả năng bảo vệ thông tin mật cũng cho thấy sự tinh tế của người tặng đối với sự an toàn của người nhận.

Hiện đơn vị phân phối bắt đầu nhận đặt cọc từ đầu tháng 4 và dự kiến bàn giao máy cho khách hàng vào tháng 5.

Vertu Việt Nam hiện là đại diện phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của thương hiệu Vertu England. Đơn vị này nhập khẩu chính ngạch toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của hãng, từ các dòng điện thoại như Signature V 4G, Quantum Flip, Metavertu 2 Max đến đồng hồ, tai nghe và nhẫn thông minh. Các sản phẩm đều đầy đủ chứng từ nguồn gốc và qua kiểm định chất lượng của Cục Viễn thông. Người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm thiết bị tại hệ thống ba cửa hàng tiêu chuẩn ở khu vực trung tâm TP HCM.

