Venezuela nói 100 người thiệt mạng khi Mỹ đột kích bắt ông Maduro

Venezuela lần đầu công bố thương vong khi Mỹ mở chiến dịch bắt Tổng thống Maduro, cho biết ít nhất 100 người đã chết và khoảng 100 người bị thương.

"Venezuela trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mà cho tới nay, tôi xin nhấn mạnh là cho tới nay, đã khiến 100 người thiệt mạng. Số người bị thương cũng tương tự", Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết hôm 7/1.

Đây là lần đầu giới chức Venezuela công bố tổng số thương vong trong chiến dịch của Mỹ nhằm bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro vào rạng sáng 3/1.

Binh sĩ Venezuela khiêng linh cữu tử sĩ trong lễ tang ở Caracas ngày 7/1. Ảnh: AP

Quân đội Venezuela trước đó cho biết 23 binh sĩ đã chết trong giao tranh với lực lượng Mỹ, trong khi một quan chức Venezuela giấu tên nói rằng tổng số người thiệt mạng là khoảng 80. Chính phủ Cuba cũng xác nhận 32 công dân nước này, gồm nhân viên an ninh, quân nhân và cựu quân nhân, thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez ngày 6/1 thông báo Venezuela sẽ tổ chức quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân, đồng thời chỉ trích chiến dịch của Mỹ là "hành động quân sự phi pháp".

Bà Rodriguez khẳng định chính phủ Venezuela sẽ tiếp tục theo đuổi hòa bình, bảo vệ chủ quyền quốc gia và nỗ lực để giành tự do cho Tổng thống Maduro cùng phu nhân. Bà kêu gọi Mỹ "chấm dứt quấy rối", khẳng định Venezuela vẫn có chính quyền hiến định.

Các địa điểm bị Mỹ tập kích ngày 3/1. Đồ họa: CNN

Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", triển khai khoảng 150 máy bay đồng loạt không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào thủ đô Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Maduro. Chiến dịch của Mỹ đã vấp chỉ trích mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới.

Lầu Năm Góc cho biết có 7 người bị thương trong số 200 binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch, 5 người đã trở lại làm nhiệm vụ và hai thương binh đang trong quá trình hồi phục.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, CNN, Venezolana de Television)