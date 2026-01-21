Venezuela nhận 300 triệu USD đầu tiên từ thỏa thuận chuyển dầu cho Mỹ

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo Venezuela đã nhận 300 triệu USD, khoản thanh toán đầu tiên theo thỏa thuận giao nộp 50 triệu thùng dầu cho Mỹ.

"Tôi xin thông báo rằng chúng ta đã nhận được 300 triệu USD đầu tiên từ doanh thu bán dầu", Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết trong sự kiện ngày 20/1 ở Caracas.

Bà Rodriguez cho biết số tiền này sẽ được sử dụng thông qua thị trường ngoại hối Venezuela, do các ngân hàng trong nước và ngân hàng trung ương thực hiện, nhằm "củng cố và ổn định thị trường, đồng thời bảo vệ thu nhập và sức mua của người lao động".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington đã tiếp nhận toàn bộ 50 triệu thùng dầu từ Caracas và đang bán một phần ra thị trường. Tuy nhiên, Reuters dẫn dữ liệu vận tải biển cho biết số dầu này vẫn chưa rời cảng.

Reuters tuần trước đưa tin 4 ngân hàng Venezuela đã được chính phủ thông báo sẽ phân bổ 300 triệu USD doanh thu bán dầu. Khoản tiền được gửi tại một tài khoản ở Qatar và sẽ được các ngân hàng sử dụng để bán USD cho doanh nghiệp Venezuela cần ngoại tệ thanh toán nguyên vật liệu.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại họp báo ngày 14/1 ở thủ đô Caracas. Ảnh: AFP

Sau khi phát động chiến dịch đột kích, bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3/1, Tổng thống Trump và các quan chức Nhà Trắng tuyên bố sẽ kiểm soát hoạt động mua bán dầu của Caracas "vô thời hạn", song khẳng định Mỹ "không đánh cắp dầu" của Venezuela.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Mỹ sẽ để cho dầu Venezuela được chuyển tới các nhà máy lọc dầu của Mỹ và thị trường toàn cầu, thay vì tiếp tục phong tỏa. Washington sẽ quản lý bắt đầu từ lượng dầu thô đang tồn kho, rồi đến sản lượng dầu trong tương lai.

Doanh thu bán dầu sẽ được chuyển vào các tài khoản do chính phủ Mỹ kiểm soát, rồi chuyển trở lại Venezuela để "phục vụ người dân".

Tổng thống Trump ngày 9/1 ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn mọi nỗ lực tịch thu doanh thu bán dầu Venezuela trong các tài khoản kho bạc Mỹ. Bất kỳ quy trình tư pháp nào nhằm tịch thu những khoản tiền này sẽ bị coi là "gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại" của Mỹ.

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng cho biết Venezuela đã đồng ý để Mỹ lọc và bán 50 triệu thùng dầu. Ngày 12/1, ông nói số dầu "trị giá 4,2 tỷ USD" này đang trên đường tới Mỹ.

Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, với khoảng 303 tỷ thùng. Quốc gia này từng cung cấp 7% sản lượng dầu toàn cầu, nhưng nay chỉ đóng góp chưa đầy 1%, do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và ngành dầu mỏ ít được đầu tư, một phần do dầu nặng Venezuela có chi phí khai thác, xử lý đắt đỏ.

Đức Trung (Theo Reuters, AFP, AP)