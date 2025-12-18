Venezuela kêu gọi họp Hội đồng Bảo an LHQ vì hành động của Mỹ

Venezuela gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, yêu cầu triệu tập phiên họp để thảo luận về "những hành động gây hấn liên tục" của Mỹ.

Reuters hôm nay dẫn nguồn một nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc cho biết cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) theo thư yêu cầu của Venezuela có thể được lên lịch vào ngày 23/12.

Tổng thống Nicolas Maduro ngày 17/12 điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, thảo luận về "sự leo thang mối đe dọa" từ Mỹ và những hệ lụy của chúng đối với hòa bình khu vực. Ông Guterres đã kêu gọi "hai bên kiềm chế và giảm leo thang" để duy trì ổn định khu vực.

Yêu cầu của Caracas được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/12 ra lệnh "phong tỏa" tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm gia tăng áp lực với chính phủ của ông Maduro, nhắm vào nguồn doanh thu chính của Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 21/11. Ảnh: AFP

Công ty dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA) ngày 17/12 ra tuyên bố thách thức lệnh phong tỏa của Mỹ, khẳng định xuất khẩu dầu của nước này không bị ảnh hưởng.

"Hoạt động xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm phụ vẫn diễn ra bình thường. Các tàu chở dầu liên quan tới hoạt động của PDVSA vẫn tiếp tục di chuyển một cách an toàn", tuyên bố của PDVSA nêu rõ.

Tổng thống Trump cùng ngày nhắc lại rằng lực lượng Mỹ sẽ "không cho phép bất kỳ ai đi qua", cáo buộc Venezuela đang "lấy hết dầu mỏ của chúng tôi".

"Họ đã lấy hết quyền khai thác năng lượng, lấy hết dầu mỏ của chúng tôi cách đây không lâu. Chúng tôi muốn lấy lại", ông Trump nói, dường như ám chỉ việc quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu của Venezuela.

Giá dầu đã tăng vọt trong phiên giao dịch đầu ngày 17/12 sau khi có tin tức về lệnh phong tỏa của Mỹ. Một tuần trước, lực lượng Mỹ đã bắt một tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt ở ngoài khơi Venezuela.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)