Venezuela huy động lực lượng lớn diễn tập đối phó Mỹ

Venezuela tuyên bố điều động lượng lớn quân nhân và khí tài tiến hành diễn tập để đáp trả việc Mỹ tăng hiện diện quân sự tại biển Caribe.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez hôm nay cho biết các lực lượng không quân, hải quân và quân dự bị nước này sẽ tiến hành diễn tập tới ngày 13/11 để ứng phó mối đe dọa khi Mỹ tăng hiện diện quân sự trong khu vực.

Ngoài các đơn vị chính quy, cuộc diễn tập còn có sự tham gia của dân quân Bolivar, lực lượng được cố tổng thống Hugo Chavez thành lập và đặt theo tên của nhà cách mạng Simon Bolivar.

Bộ trưởng Lopez cho biết cuộc diễn tập được tiến hành nhằm tối ưu hóa hoạt động chỉ huy, kiểm soát và liên lạc, đảm bảo khả năng phòng thủ của đất nước. Ông nhấn mạnh đây là biện pháp đáp trả với "mối đe dọa từ chủ nghĩa đế quốc" do hoạt động tăng cường lực lượng quân sự của Mỹ trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez (phải) thị sát cuộc diễn tập ở Caracas hôm 11/11. Ảnh: AFP

Trước đó, ông Lopez nói rằng việc huy động các lực lượng là một phần trong "Kế hoạch Độc lập 200" của Tổng thống Nicolas Maduro. Đây là chiến lược quân - dân sự nhằm huy động các lực lượng bảo vệ đất nước.

Quân đội chính quy của Venezuela có khoảng 123.000 thành viên. Theo Tổng thống Maduro, lực lượng dân quân tình nguyện nước này hiện có hơn 8 triệu người.

Động thái của Venezuela diễn ra trong lúc nước này gia tăng căng thẳng với Mỹ. Hải quân Mỹ hôm 11/11 thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tới khu vực hoạt động của Bộ tư lệnh hải quân phương Nam, bao gồm hầu hết khu vực Mỹ Latin. Hiện có khoảng 15.000 quân nhân Mỹ hiện diện trong khu vực.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang mở chiến dịch chống ma túy ngoài khơi Venezuela và khu vực Tây Thái Bình Dương, khẳng định Mỹ đã ở trong tình trạng chiến tranh với các băng đảng bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Lực lượng Mỹ đã tập kích ít nhất 20 xuồng và tàu nghi chở ma túy trên biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến gần 76 người thiệt mạng. Chiến dịch vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia khu vực, cũng như bị nhiều nghị sĩ Mỹ đặt dấu hỏi về tính hợp pháp.

Ngọc Ánh (Theo CNN, Washington Post, Yahoo News)