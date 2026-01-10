Vedan lần thứ 13 vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Vedan đầu tư kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, cung ứng đa dạng sản phẩm cho thị trường, qua đó được vinh danh trong bảng xếp hạng VNR500 liên tiếp 13 năm.

Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp Báo Vietnamnet tổ chức tại Hà Nội, ngày 8/1. Bảng xếp hạng có uy tín gần 20 năm, xây dựng dựa trên các tiêu chí như doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, quy mô nhân sự và tốc độ tăng trưởng, góp phần cho thấy vai trò của các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng. Ảnh: Vedan

Theo ban tổ chức, bảng xếp hạng VNR500 năm 2025 tiếp tục ghi nhận xu hướng doanh nghiệp chú trọng hơn đến hiệu quả vận hành bền vững, khả năng thích ứng và đóng góp dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam Nam duy trì hiện diện liên tục trong bảng xếp hạng suốt hơn một thập niên, cho thấy năng lực sản xuất - vận hành ổn định. Giải thưởng còn thể hiện hiệu quả của chiến lược kinh doanh bền vững mà doanh nghiệp luôn theo đuổi, tạo ra tăng trưởng dài hạn.

Hiện, Vedan Việt Nam là một trong những doanh nghiệp FDI hàng đầu trong ngành sản xuất thực phẩm - gia vị. Đơn vị được tin dùng thông qua các sản phẩm chất lượng, giá thành phải chăng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng lẫn hương vị trong bữa cơm hàng ngày của gia đình Việt.

Các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng VNR500. Ảnh: Vedan

Theo đại diện doanh nghiệp, trong suốt 35 năm, công ty duy trì nhiều dự án vì cộng đồng với phương châm "Vun đắp nghĩa tình - hết mình cống hiến". Vedan thực hiện các hoạt động như xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ đồng bào khó khăn do thiên tai, tổ chức khám bệnh miễn phí và tập huấn kiến thức dinh dưỡng, tiêu dùng cho người dân. Ngoài thực hiện các dự án cộng đồng, công ty còn đầu tư kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, cung ứng đa dạng sản phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, với hơn 3.800 người lao động.

(Nguồn: Vedan)