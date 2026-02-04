Về xây tổ ấm và sự nghiệp cùng anh thôi

Chào em, người mà sẽ song hành cùng anh trong quãng đường tiếp theo.

Hiện tại, công việc của anh đã ổn định và đang dần phát triển. Anh mong muốn có một người đồng hành với anh trong cuộc sống để cùng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc.

Anh hướng nội, ít nói, ưa nhìn, chưa từng kết hôn. Trong cuộc sống, anh luôn được bạn bè, hàng xóm quý mến. Trong công việc, khách hàng và đối tác tin tưởng. Do anh sống tự lập nên anh tự làm hết các việc vặt trong gia đình, vì vậy em không phải lo nhé.

Anh thích một cô gái tóc dài, giản đơn và biết tôn trọng người khác. Anh rất thích quan tâm đến người mình yêu nên em cũng không phải lo những dịp lễ Tết mà cô đơn đâu. Anh mong em cách Hà Nội khoảng 80 km về phía Nam càng tốt. Anh không dám chê ai cả, chỉ là muốn mỗi dịp lễ Tết em sẽ không phải vất vả đi lại thôi.

Nếu em thấy hợp, mình kết nối nhé. Cảm ơn em và mọi người đã đọc. Chúc mọi người cuối tuần nhiều ý nghĩa.

