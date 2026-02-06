Vé tàu, xe Tết khan hiếm dù giá tăng cao

Nhu cầu về quê ăn Tết tăng mạnh khiến vé tàu, xe từ TP HCM và các tỉnh phía Nam đi miền Trung nhanh chóng cạn, dù ngành vận tải đã bổ sung tàu, xe và điều chỉnh giá vé tăng 5-10%.

Ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ tháng 9/2025, phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm từ ngày 3/2 đến 8/3/2026 (tức 16/12 đến 20/1 âm lịch). Theo kế hoạch, 55 đoàn tàu với hơn 800 toa được bố trí, cung ứng khoảng 335.000 chỗ. Đến nay, phần lớn vé đã bán hết, tập trung ở các chặng từ TP HCM và các tỉnh phía Nam đi miền Trung - nơi có đông người lao động, sinh viên về quê ăn Tết.

Trước nhu cầu tăng cao, ngành đường sắt tiếp tục bổ sung hơn 5.500 vé trên các tuyến "nóng", song vẫn chưa đáp ứng đủ. Hiện vé trước Tết chỉ còn rải rác vào một số ngày trước 23 và các ngày 27-29 tháng Chạp, chủ yếu trên các chặng từ phía Nam đi Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội; trong khi phần lớn tuyến về miền Trung đã kín chỗ từ sớm.

Khách mang hành lý lên tàu ở ga Sài Gòn, tháng 1/2026. Ảnh: Giang Anh

Giá vé tàu Tết năm nay tăng 5-10% so với năm trước. Mức cao nhất trên chặng Sài Gòn - Hà Nội là khoảng 3,75 triệu đồng đối với giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường). Đại diện ngành đường sắt cho biết giá vé tăng do đưa vào khai thác 150 toa xe mới, đồng thời chi phí đầu tư và chất lượng dịch vụ được nâng lên nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách.

Tương tự, vận tải đường bộ tại TP HCM cũng bước vào cao điểm khi lượng vé xe liên tỉnh dần cạn, đặc biệt các tuyến đi miền Trung do các hãng lớn khai thác. Nhu cầu tăng trong khi quỹ vé có hạn khiến nhiều tuyến rơi vào tình trạng khan hiếm từ sớm.

Tại bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP Thủ Đức cũ), tính đến ngày 4/2, lượng vé bán trước cho hành khách khởi hành từ 7 đến 16/2 (20-29 tháng Chạp) đạt khoảng 109.000 vé, tương đương 72% so với kế hoạch 151.000 vé phục vụ trước Tết. Trong các ngày cao điểm 24-27/12 tháng Chạp, nhiều hãng xe đã thông báo hết vé, chủ yếu ở các tuyến đi Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

Đại diện Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - Futabuslines cho biết doanh nghiệp đã 5 lần tăng cường xe về miền Trung do nhu cầu tăng cao, song phần lớn các chặng vẫn hết vé từ sớm. Ngoài ra, hãng điều động phương tiện từ các tuyến ít khách sang tuyến có nhu cầu cao, tập trung trước Tết vào miền Trung và Tây Nguyên; những ngày cận Tết sẽ tăng cường các tuyến miền Tây.

Khách mua vé ở bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh cũ), tháng 1/2026. Ảnh: Giang Anh

Nhiều hãng xe khác khai thác tuyến đi Quảng Ngãi, Đà Nẵng cũng không còn vé giường nằm trong giai đoạn cao điểm. Không mua được vé đúng nhu cầu, một bộ phận hành khách tìm đến các xe hoạt động ngoài bến, chấp nhận mức giá cao gấp 2-3 lần ngày thường.

"Vé máy bay, tàu hỏa đều đắt, tôi chuyển sang đi xe khách nhưng các hãng giường nằm lớn đã kín chỗ từ sớm, đành tìm xe bên ngoài", anh Nguyễn Vỹ, 35 tuổi, nói.

Tại bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh cũ), Phó giám đốc bến Đỗ Phú Đạt cho biết vé xe Tết năm nay bán nhanh hơn một số năm trước. Đến ngày 4/2, tổng lượng vé bán ra đạt gần 146.000, tương đương hơn 91% kế hoạch. Hiện bến chủ yếu phục vụ các tuyến ngắn đi Đồng Nai và Tây Nguyên do phần lớn tuyến đã chuyển sang bến Miền Đông mới, song các ngày cao điểm cũng hầu như hết vé.

Trong khi đó, bến xe Miền Tây (quận Bình Tân cũ), nơi phục vụ chủ yếu các tuyến ngắn, dự báo nhu cầu đi lại tăng mạnh vào những ngày cận Tết. Với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, lượng khách năm nay được dự báo tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước. Cao điểm rơi vào các ngày 13-15/2 (26-28/12 tháng Chạp), bình quân hơn 60.000 lượt khách mỗi ngày, tăng hơn 6%.

Khách mua vé ở bến xe Miền Tây (quận Bình Tân cũ). Ảnh: Giang Anh

Ghi nhận tại bến xe Miền Tây cho thấy lượng vé hiện vẫn còn, tuy nhiên nhiều hãng xe lớn đã mở bán sớm qua kênh trực tuyến và tổng đài, khiến các khung giờ đẹp, chuyến thuận tiện trở nên khan hiếm.

Theo đại diện các bến xe, tình trạng hết vé ở một số tuyến cao điểm chỉ mang tính tạm thời. Các doanh nghiệp có thể thuê thêm phương tiện bên ngoài để tăng cường phục vụ theo nhu cầu thực tế. Ngoài các hãng lớn, lượng vé do các đơn vị ủy thác cho bến bán ra vẫn còn, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại.

Theo kế hoạch phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp vận tải hoạt động trong bến xe tại TP HCM được điều chỉnh giá vé tăng 40-60% so với ngày thường nhằm bù chi phí xe chạy rỗng chiều về.

Để tránh tình trạng nâng giá vượt khung, các bến xe yêu cầu đơn vị vận tải niêm yết công khai giá vé Tết tại quầy bán vé để cơ quan chức năng giám sát. Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng với các xe hoạt động ngoài bến theo hình thức hợp đồng.

Đại diện Sở Xây dựng TP HCM cho biết đến nay chưa ghi nhận doanh nghiệp trong bến tăng giá vượt quy định. Sở yêu cầu các bến giám sát chặt việc kê khai giá, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý xe đăng ký chạy hợp đồng nhưng hoạt động như tuyến cố định, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng cao điểm Tết để ép giá hành khách.

Cơ quan quản lý cũng khuyến cáo hành khách tìm hiểu kỹ thông tin, so sánh giá vé trong và ngoài bến để tránh bị nâng giá, mua phải vé giả hoặc gặp tình trạng nhồi nhét khách.

Giang Anh