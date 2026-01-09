Chồng lười đánh răng khiến tôi thấy ghê mỗi khi anh muốn hôn

Buổi sáng anh dậy là đánh răng súc miệng đầy đủ nhưng tối ăn cơm xong, anh hay nằm xem điện thoại, lướt tin rồi ngủ luôn.

Tôi 36 tuổi, kết hôn được 11 năm, hai con học tiểu học, kinh tế không dư dả nhưng ổn định. Chồng tôi làm kỹ thuật, tính hiền, không rượu chè quá đà, không bài bạc, không có các mối quan hệ bên ngoài. Anh đi làm về là ở nhà với vợ con, nhìn chung là người chồng mà nhiều người vẫn khen là "lành".

Rắc rối của chúng tôi không đến từ chuyện lớn, mà bắt đầu từ những điều rất vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày. Chồng khá xuề xòa trong chuyện vệ sinh cá nhân nhưng tôi chưa thấy quá khó chịu, cho tới gần đây, anh dần dần lười vệ sinh răng miệng. Buổi sáng anh dậy là đánh răng súc miệng đầy đủ nhưng tối ăn cơm xong, anh hay nằm xem điện thoại, lướt tin rồi ngủ luôn. Có hôm nằm ấm chỗ rồi, tôi giục đi đánh răng nhưng anh nằm ì không chịu dậy. Tôi nhắc nhiều lần, từ nhẹ nhàng đến cằn nhằn mà anh chẳng thay đổi. Có hôm tôi còn nửa đùa nửa thật chê anh miệng hôi. Anh cười cười, bảo tôi khó tính, rồi để đó.

Vợ chồng tôi trước giờ đều thích hôn môi nên tôi luôn chú ý vệ sinh răng miệng cẩn thận. Nhưng việc anh lười đánh răng khiến tôi thấy ghê ghê và không muốn tiếp xúc thân mật nữa. Có lần tôi đang dọn bếp, anh từ phía sau ôm lấy, cúi xuống hôn má rồi tìm cách hôn môi. Tôi né sang bên. Anh chép miệng, tỏ vẻ không vui, rồi bỏ ra ghế ngồi xem tivi.

Mỗi khi anh muốn gần gũi, tôi lại nhắc: "Anh đánh răng đi đã", anh không chịu đi, bảo mất hứng, mai đánh. Tôi cũng đành chịu, nhưng khi anh muốn hôn thì tôi sẽ né tránh. Dần dần, chuyện sinh hoạt vợ chồng không còn nồng nhiệt như trước mà qua loa hơn và tần suất giảm hẳn. Tôi biết chồng không vui nhưng chính tôi cũng không thoải mái. Tôi phải làm sao để cải thiện tình hình này đây?

Thảo Ly