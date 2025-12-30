Vẻ quyến rũ của Hoa hậu Brazil được cầu hôn ở Vịnh Hạ Long

Mỹ nhân 27 tuổi, theo đuổi chuyên ngành thời trang, sở hữu studio nhiếp ảnh và chuẩn bị ra mắt thương hiệu thiết kế riêng. Gabriela tham gia nhiều dự án xã hội và môi trường, trong đó có hoạt động tái trồng rừng tại Brazil và làm đại sứ của tổ chức Smile Train, hỗ trợ trẻ em hở hàm ếch.

Trước khi trở thành Miss Cosmo Brazil 2025, Gabriela giành danh hiệu Á hậu Miss Grand Brazil 2022.