Vẻ quyến rũ của Hoa hậu Brazil được cầu hôn ở Vịnh Hạ Long

Mỹ nhân nhận lời cầu hôn của bạn trai lâu năm trong chuyến du lịch Vịnh Hạ Long sau cuộc thi Miss Cosmo 2025, hôm 23/12. Loạt ảnh của Gabriela Borges được fan chia sẻ trên các diễn đàn, hút lượt tương tác kèm bình luận khen ngợi nhan sắc.
Mỹ nhân 27 tuổi, theo đuổi chuyên ngành thời trang, sở hữu studio nhiếp ảnh và chuẩn bị ra mắt thương hiệu thiết kế riêng. Gabriela tham gia nhiều dự án xã hội và môi trường, trong đó có hoạt động tái trồng rừng tại Brazil và làm đại sứ của tổ chức Smile Train, hỗ trợ trẻ em hở hàm ếch.
Trước khi trở thành Miss Cosmo Brazil 2025, Gabriela giành danh hiệu Á hậu Miss Grand Brazil 2022.
Tại Miss Cosmo 2025, Gabriela Borges vào top 5 và đoạt giải phụ "Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất". Cô thường nằm trong nhóm đầu bảng dự đoán của khán giả suốt ba tuần diễn ra cuộc thi.
Mỹ nhân catwalk tại chung kết, ngày 20/12 ở TP HCM.
Theo các chuyên trang sắc đẹp, Gabriela Borges mang vẻ đẹp Latin hiện đại với làn da khỏe khoắn, nét mặt hài hòa, ánh mắt sắc.
Gabriela Borges tại buổi chụp ảnh thời trang.
Mỹ nhân cao 1,73 m, hiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, người mẫu và sáng tạo nội dung.
Cô thường trang điểm tông nâu trầm nhấn vào mắt, môi và đường chân mày. Các bộ ảnh nội y của người đẹp luôn được đầu tư về ý tưởng, phụ kiện để tôn ưu điểm hình thể.
Vẻ nóng bỏng của Gabriela Borges khi diện áo tắm.
Nhờ sắc vóc nổi trội, Gabriela Borges hợp tác nhiều thương hiệu thời trang.
Gabriela Borges tập gym giữ dáng.
Mỹ nhân chuộng trang phục cắt xẻ, xuyên thấu, đính kết tua rua.
Cô mặc phóng khoáng khi đi du lịch hoặc trong đời thường.
Mốt nội y, crop top phối chân váy là lựa chọn yêu thích của hoa hậu khi đi biển.
Hiện Gabriela Borges có hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram.
Tân Cao
Ảnh, video: Instagram Gabriela Borges