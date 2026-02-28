'Về hưu sớm nhờ tháng nào cũng mua vàng từ 22 năm trước'

Trước Tết, tôi bán một cây vàng để mua mới xe máy và toàn bộ thiết bị điện tử trong nhà để đón năm mới.

"22 năm về trước, vừa ra trường là tôi nộp đơn vào hai công ty của Đài Loan và Nhật là được cả hai công ty nhận vào với vị trí quản lý sản xuất mà không hề có kinh nghiệm.

Đây là một sự may mắn với môi trường làm việc tốt, và với mức lương được nhận cao nhất lớp đại học là niềm hãnh diện, và làm bao nhiêu tôi đều đưa cho mẹ giữ và được mua vàng để dành. Tháng thì mua hơn một lượng, tháng thì 8 chỉ... tùy vào việc có tăng ca hay mua sắm đồ mỗi tháng.

Với sự tích cóp để dành, một tháng thương quản lý DN FDI thời điểm đó mua được 1,1-1,2 lượng vàng, giá một máy giặt, máy lạnh thông thường cùng thời là 1,4 -1,5 lượng vàng, một chiếc xe máy tương đương 6-7 lượng vàng.

Bây giờ một lượng vàng bán ra có giá hơn 180 triệu đồng, có thể mua mới tinh một chiếc xe môtô 155 phân khối đang hot hiện nay, một tivi đời cao 75-85 inch, một chiếc tủ lạnh side by side hiện đại, máy rửa chén, máy giặt thông minh...

Với một lượng vàng bán ra trước Tết, tôi đã thay đổi gần như hoàn toàn các thiết bị điện tử trong nhà, xe máy như kể trên để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2026.

Theo tôi, vàng từ bao đời nay là kênh đầu tư an toàn và là của để dành yên tâm nhất trong mọi tầng lớp xã hội. Vàng có thể quy đổi ra tiền mặt nhanh chóng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu trên hành tinh này. Đây là sự thật đã minh chứng qua hàng ngàn năm lịch sử nhân loại.

Tuy nhiên, một điều quan trọng là tiết kiệm bằng vàng sẽ cho một sống tốt về sau, chứ không thể một sớm một chiều được. Phương châm "tiết kiệm" và "kiến tha lâu đầy tổ" sẽ giúp cuộc sống tốt hơn rất nhiều.

Nhờ vậy, tôi quyết định nghỉ hưu non nhanh chóng và thoải mái vô cùng. Bây giờ là thời điểm thư giãn, bỏ hết ngoài tai những việc khác để du lịch, mua sắm, tận hưởng cuộc sống. Tuy không giàu nhưng ấm no.

Tóm lại, tiền kiếm được rất vất đối với hầu hết người bình thường, và phải đắn đo, suy nghĩ kỹ khi đầu tư vào đâu đó. Để tài chính cá nhân ổn định, hãy dùng lý trí, kinh nghiệm sống của bản thân để đưa ra quyết định chứ đừng theo xu hướng hay lời khuyên bất chợt của ai đó".

Độc giả Đình chia sẻ câu chuyện đã về hưu non nhờ lời khuyên "kiến tha lâu cũng đầy tổ" của cha mẹ ngay từ khi mới ra trường, bằng cách mua vàng để dành mỗi tháng.

