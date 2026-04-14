Vẻ điển trai của diễn viên Bình An

Diễn viên cho biết anh và vợ chung sống hạnh phúc vì luôn cố gắng dung hòa. Bình An từng sợ mèo nhưng khi yêu Phương Nga, anh học cách chăm sóc, chơi đùa cùng loài vật này. Dù không phải fan Kpop, anh đưa vợ đi xem nhiều concert của thần tượng.

Bình An sinh năm 1993 ở Phú Thọ, từng theo học Đại học Công nghiệp, sau đó chuyển sang Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh nổi tiếng qua các phim Zippo, Mù tạt và em, Ngược chiều nước mắt, Tình khúc Bạch Dương, Đi qua mùa hạ, Chạy trốn thanh xuân, Mối tình đầu của tôi, Yêu hơn cả bầu trời.