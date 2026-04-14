Vẻ điển trai của diễn viên Bình An

Diễn viên mới trở lại màn ảnh với vai Chiến trong phim Đồng hồ đếm ngược. Nhân vật đã có người yêu nhưng vẫn lợi dụng tình cảm, tiền bạc của Thơ (Lan Phương đóng) nên bị trả thù. Khán giả nhận xét anh diễn tròn vai trai đểu qua từng ánh mắt, câu thoại.
Bình Anh trong phim Đồng hồ đếm ngược. Video: VFC
Có ngoại hình sáng, những năm gần đây, anh thường được giao dạng vai công tử ăn chơi, đa tình trong các phim Dịu dàng màu nắng, Gara hạnh phúc, Biệt dược đen. Anh cho biết muốn thể hiện sự trưởng thành trong diễn xuất so với thời mới vào nghề, khi thường gắn liền các vai nhu nhược.
Với chiều cao nổi trội, anh nổi tiếng từ thời sinh viên khi tham gia chương trình thời trang của đài truyền hình, làm người mẫu ảnh. Diễn viên còn có thời kinh doanh quần áo từ Quảng Châu (Trung Quốc) về Hà Nội.
Bình An theo đuổi phong cách tối giản với các kiểu áo polo, sơ mi, áo phông, blazer phom dáng gọn gàng, màu sắc trung tính như đen, trắng, be.
Diễn viên tạo điểm nhấn cho bộ đồ phong cách "white on white" (toàn bộ tông trắng) bằng túi xách nâu bản to.
Anh tạo vẻ trẻ trung khi phối đồ theo mốt preppy (phong cách học đường) với sơ mi, cà vạt và gilet len vặn thừng.
Diễn viên mặc năng động khi chơi thể thao. Anh đam mê vận động, tập nhiều môn như chạy, golf, pickleball. Năm ngoái, anh phải dừng chơi bóng đá vì chấn thương dây chằng.
Bình An thường mặc đồng điệu với bà xã - Á hậu Phương Nga - trong đời thường và lúc dự sự kiện. Cặp vợ chồng đã kết hôn bốn năm.
Diễn viên cho biết anh và vợ chung sống hạnh phúc vì luôn cố gắng dung hòa. Bình An từng sợ mèo nhưng khi yêu Phương Nga, anh học cách chăm sóc, chơi đùa cùng loài vật này. Dù không phải fan Kpop, anh đưa vợ đi xem nhiều concert của thần tượng.
Bình An sinh năm 1993 ở Phú Thọ, từng theo học Đại học Công nghiệp, sau đó chuyển sang Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh nổi tiếng qua các phim Zippo, Mù tạt và em, Ngược chiều nước mắt, Tình khúc Bạch Dương, Đi qua mùa hạ, Chạy trốn thanh xuân, Mối tình đầu của tôi, Yêu hơn cả bầu trời.
Hà Thu
Ảnh: Nhân vật cung cấp