VĐV trượt băng Mỹ khóa mạng xã hội sau khi ngã vào đối thủ Hàn Quốc

ItalyVĐV Mỹ Corinne Stoddard bị ngã và làm đối thủ Hàn Quốc Kim Gil-li ngã vào rào chắn, khiến cả hai đội thất bại tại bán kết trượt băng tốc độ hỗn hợp ở Olympic mùa Đông 2026.

Tại bán kết tiếp sức hỗn hợp 2.000m short-track Olympic mùa đông Milano-Cortina 2026 ngày 10/2, Stoddard mất thăng bằng và ngã khi đang dẫn đầu ở vòng 12. Kim bám phía sau không kịp tránh, nên va chạm và đâm vào rào chắn.

Sau sự cố, VĐV Hàn Quốc ôm hông, chảy máu ở tay phải. Đồng đội của cô là Choi Min-jeong tiếp tục phần thi cho Hàn Quốc, nhưng đội chỉ về thứ ba ở lượt đua sau Canada và Bỉ, nên không đủ điều kiện vào chung kết. Bởi chỉ hai đội đứng đầu mỗi lượt được đi tiếp. Trọng tài không đưa ra án phạt với tuyển Mỹ, và Hàn Quốc không nhận suất vé vớt.

Không phải lần đầu Stoddard gặp sự cố tại giải. Ở vòng tứ kết trước đó, cô cũng tự ngã và suýt va chạm với Kim, nhưng VĐV Hàn Quốc tránh được. Tại vòng loại cá nhân 500m nữ, Stoddard tiếp tục ngã và va vào các VĐV khác, dẫn tới việc bị loại. Một số VĐV phản ánh mặt băng đua tốc độ tại nhà thi đấu ở Milan tương đối mềm và phù hợp hơn với trượt băng nghệ thuật.

Sau bán kết tiếp sức hỗn hợp, tài khoản mạng xã hội của Stoddard xuất hiện nhiều bình luận chỉ trích bằng tiếng Hàn và tiếng Anh. Theo báo Hàn Quốc Chosun, các bình luận bao gồm: "Giỏi trượt ngã nhất thế giới", "Giải nghệ đi", "Bạn bôi mật ong lên giày à?", hay "yêu cầu cô quỳ xuống xin lỗi người Hàn Quốc".

Stoddard 24 tuổi, đã phải khóa chức năng bình luận trên tài khoản. Vì thế, những bình luận này không còn hiển thị.

Hôm nay, Stoddard đăng lời xin lỗi công khai trên Instagram. "Tôi muốn xin lỗi các đồng đội vì màn trình diễn hôm qua. Tôi cũng xin lỗi các VĐV khác có thể đã bị ảnh hưởng bởi tôi", cô viết. "Dĩ nhiên những gì xảy ra hôm qua không phải là cố ý. Có điều gì đó không ổn với tôi, và tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân".

Sau đó, Stoddard thông báo tạm nghỉ sử dụng mạng xã hội, đồng thời nói sẽ không để các tin đồn ảnh hưởng tới bản thân.

Một số thành viên tuyển Mỹ, gồm Andrew Heo và Brandon Kim, đề cập tới chất lượng mặt băng và cho rằng "mặt băng quá mềm". Tuy nhiên, điều kiện thi đấu được áp dụng chung cho tất cả VĐV.

Huyền thoại short-track Mỹ Apollo Anton Ohno cũng nói rằng điều kiện mặt băng có thể bị tác động bởi hệ thống chiếu sáng mới và lượng khán giả đông hơn. Ohno nhận xét Stoddard thi đấu vội vàng dưới áp lực Olympic. Ông phân tích thói quen vung tay phải mạnh của cô có thể tạo ra tốc độ bùng nổ khi thực hiện đúng, nhưng nếu quá lực sẽ khiến thân trên mất ổn định, dẫn đến xoay người và ngã. Ông khuyên cô điều chỉnh trạng thái tâm lý và chuẩn bị cho các yếu tố bất định trong thi đấu.

Trước đó, tại Olympic Bắc Kinh 2022, Stoddard từng bị gãy xương gò má và cân nhắc giải nghệ. Ở Olympic PyeongChang 2018, VĐV Canada Kim Boutin cũng từng đối mặt chỉ trích sau va chạm với Choi Min-jeong. Boutin sau này cho biết gặp vấn đề tâm lý.

