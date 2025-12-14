VĐV marathon và đi bộ tìm cách vượt khó ở SEA Games

Thái LanLo ngại vì phải di chuyển xa, các VĐV marathon và đi bộ Việt Nam đã đến tập trung gần nơi thi đấu từ tối qua, chuẩn bị tranh tài chiều tối nay.

Cả hai nội dung marathon 42,195 km và đi bộ 20 km tổ chức tại Happy and Healthy Bike Lane, cách trung tâm thủ đô Bangkok 30 km. Đây tuyến đường dành riêng cho đạp xe - chạy bộ - đi bộ nằm gần sân bay Suvarnabhumi, được xây dựng như một tổ hợp thể thao, rèn luyện sức khỏe ngoài trời quy mô lớn. Mỗi vòng dài hơn 20 km, nên nội dung marathon sẽ lặp hai vòng.

Happy and Healthy Bike Lane - nơi diễn ra nội dung marathon và đi bộ của điền kinh SEA Games 33. Ảnh: BTC

Việt Nam có 6 VĐV tham dự, trong đó chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng cùng Thái Thị Kim Ngân tranh tài nội dung đi bộ nam nữ. Hoàng Nguyên Thanh thi marathon nam, còn Bùi Thị Thu Hà và Hoàng Thị Ngọc Hoa chạy marathon nữ.

Khác với các kỳ SEA Games trước thường tổ chức vào buổi sáng sớm, lần này, hai nội dung được tổ chức vào chiều tối, bắt đầu lúc 17h30. Nhưng theo các VĐV, khác biệt về khung thời gian thi đấu không đáng ngại, vì càng về chiều tối, trời sẽ bớt nắng, nhiệt độ mặt đường hạ thấp, ít nhiều giúp giảm hao mòn thể lực.

Tuy nhiên, do địa điểm thi đấu xa, các VĐV Việt Nam lại ở trong trung tâm thủ đô Bangkok, không thể di chuyển để tập luyện. Các chân chạy chủ yếu tập quanh sân vận động, chưa có VĐV nào được tập thử ở đường đua. Dù vậy, theo Hoàng Nguyên Thanh, việc tổ chức ở gần sân bay, đường đua sẽ bằng phẳng, không đồi dốc là địa điểm lý tưởng để tranh tài.

VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc đã 19 lần vô địch quốc gia và năm lần giành HC vàng SEA Games. Ảnh: Đức Đồng

Ban tổ chức SEA Games 33 bố trí xe bus chở các VĐV ra địa điểm thi đấu trong chiều nay. Nhưng do lo ngại di chuyển xa, kẹt đường và say xe, nên đoàn Việt Nam tự thuê xe, đặt khách sạn cách địa điểm thi đấu 1 km để ở từ tối qua. "Đi xe ban tổ chức mà nhỡ có trục trặc gì dọc đường, chúng tôi sẽ mất sức, thậm chí mất thời gian, lỡ cơ hội thi đấu, nên đoàn tính trước cho chu đáo", VĐV Thu Hà nói.

Một vấn đề đáng lo ngại nhất đối với nội dung đi bộ là trọng tài. Theo "nữ hoàng đi bộ" Thanh Phúc, người từng giành 5 HC vàng SEA Games, đi bộ là nội dung cảm tính, nên trọng tài hay ưu ái chủ nhà và phạt VĐV khác. "Tôi chỉ bị áp lực từ trọng tài, còn lại không lo sợ gì cả. Tôi sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo", cô nói.

Ở nội dung marathon, Nguyên Thanh là hy vọng vàng cho Việt Nam hôm nay. Chân chạy 30 tuổi người Bình Phước đang giữ kỷ lục marathon nội dung nam ở Việt Nam với thành tích 2 giờ 18 phút 43 giây, lập năm 2024. Anh cũng là chân chạy Việt Nam đầu tiên giành HC vàng SEA Games 31, với thành tích 2 giờ 25 phút 8 giây khi đại hội diễn ra trên sân nhà năm 2022. Tại SEA Games 32 ở Campuchia 2023, Nguyên Thanh nhận HC đồng với 2 giờ 35 phút 49 giây.

Ngọc Hoa sinh năm 2000 và từng giành HC đồng SEA Games 31 với kết quả 2 giờ 57 phút 35 giây. Đến năm 2024, cô phá kỷ lục quốc gia khi đạt 2 giờ 44 phút 52 giây, trước khi bị Nguyễn Thị Oanh vượt qua với 2 giờ 39 phút 50 giây. Trong khi đó, Bùi Thị Thu Hà, sinh năm 2003, là chân chạy đang lên với thành tích ổn định khoảng 2 giờ 50 phút.

Lịch thi đấu đi bộ và marathon hôm nay.

Đức Đồng