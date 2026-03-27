VĐV marathon Olympic bị cấm thi đấu 10 năm vì dương tính doping

Jackline Sakilu - kỷ lục gia half marathon Tanzania từng dự Olympic Paris 2024 - nhận án cấm 10 năm do dùng liều rất nhỏ chất cấm nhằm tăng hiệu suất thi đấu.

Theo báo cáo, Sakilu lần đầu lọt vào "mắt xanh" của Cơ quan Liêm chính Điền kinh (AIU) sau khi mẫu nước tiểu tại Seoul Marathon tháng 3/2025 được xét nghiệm.

Jackline Sakilu trong nhóm dẫn đầu nội dung marathon nữ tại Olympic Paris 2024. Ảnh: Kevin Morris

Kết quả ban đầu âm tính. Nhưng khi xét nghiệm lại vào tháng 9, các chất cấm đã xuất hiện, trùng khớp với mẫu xét nghiệm ngoài thi đấu tháng 8/2025, phát hiện hai steroid tự nhiên androsterone và etiocholanolone.

Hai kết quả dương tính này gợi ý Sakilu có thể đã microdosing testosterone - tức là sử dụng liều rất nhỏ hormone testosterone - hoặc các chất đồng hóa liên quan, vừa đủ để cải thiện khả năng chịu đựng khi tập luyện cường độ cao, duy trì cơ bắp và nâng cao hiệu suất thi đấu, nhưng thấp đến mức khó bị phát hiện trong các xét nghiệm doping thông thường. Từ 2022 đến 2024, cô đã rút gần 9 phút thành tích ở half marathon và 5 phút ở marathon cá nhân, từ 2 giờ 26 phút 50 giây.

AIU đã tái xét nghiệm các mẫu cũ của Sakilu từ năm 2024, và hai mẫu cũng cho kết quả có androsterone và etiocholanolone từ ngày 29/6/2024. Điều này cho thấy cô có thể đã tham gia Olympic Paris 11/8 khi đang dùng doping mà không bị phát hiện. Sakilu không hoàn thành cự ly 42,195 km tại Thế vận hội, bỏ cuộc sau mốc 15 km.

VĐV người Tanzania giải thích kết quả dương tính là do thuốc bác sĩ kê có chứa ibuprofen và prednisolone khi cô bị ốm tại quê nhà. AIU cho biết Sakilu thừa nhận không biết về chất cấm, không nhận thức danh mục WADA, và chưa từng được giáo dục chống doping chính thức.

Án cấm của Sakilu là một trong những án dài nhất của AIU, gồm hai giai đoạn 4 năm liên tiếp, cộng thêm 2 năm vì "tình tiết tăng nặng". Ở tuổi 39, cô sẽ không được dự bất kỳ giải điền kinh thế giới nào đến tháng 9/2035. Tất cả kết quả từ 29/6/2024 sẽ bị hủy, trừ thành tích half marathon 66 phút 5 giây và chiến thắng Trùng Khánh Marathon 2024 vẫn được giữ nguyên.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)