VĐV marathon bị vượt qua khi mừng sớm trước vạch đích

MỹKhoảnh khắc chủ quan ở những mét cuối khiến Carson Mello vuột chiến thắng tưởng cầm chắc trong tay, tại Delaware Marathon 2026.

Cuộc đua dài 42,195 km tại thành phố Wilmington, bang Delaware quy tụ khoảng 700 runner, nhưng mọi sự chú ý dồn vào màn so kè ở nhóm đầu trong những giây cuối. Carson Mello, 24 tuổi, dẫn đầu khi tiến vào đoạn thẳng cuối cùng. Với khoảng cách đủ an toàn, anh bắt đầu giảm tốc, giơ tay vui mừng và thậm chí liếc đồng hồ để kiểm tra thành tích.

Ở phía sau, Joshua Jackson, cũng 24 tuổi, vẫn duy trì guồng chân ở tốc độ tối đa. Không còn nhiều năng lượng sau hơn hai giờ rưỡi thi đấu, nhưng runner đến từ Pennsylvania dốc toàn lực cho cú nước rút quyết định. Khi Mello vẫn còn mải reo mừng và chưa chạm vạch, Jackson bất ngờ xuất hiện từ phía sau, vượt lên trong tích tắc. Các nhân viên cầm băng về đích cũng bất ngờ, đưa tay che miệng.

VĐV marathon bị vượt qua khi ăn mừng sớm trước vạch đích Khoảnh khắc Carson Mello thất bại trước đích.

Khoảng cách giữa hai người khi cán đích chỉ chưa đầy một giây. Jackson về nhất với 2 giờ 43 phút 13,51 giây, còn Mello xếp sau với 2 giờ 43 phút 14,46 giây. Một sai lầm tưởng nhỏ ở thời điểm cuối đã khiến Mello trả giá bằng cả chức vô địch.

Hình ảnh từ khán đài cho thấy khi Mello tiến gần vạch đích, người dẫn chương trình đã bắt đầu gọi tên anh như nhà vô địch. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng nói chuyển sang ngỡ ngàng khi Jackson lao lên. Từ hai bên đường, khán giả hét lớn về phía Jackson: "Bắt kịp anh ta đi!".

Video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ trước sai lầm của Mello. Một tài khoản bình luận rằng đây là tình huống "không nên xảy ra ở bất kỳ cấp độ nào". Còn tài khoản @Droxineland phản hồi trên X: "Trời ơi. Chuyện đó lẽ ra không bao giờ được xảy ra. Chắc hẳn anh chàng đó đã rất xấu hổ và tức giận với chính mình".

Góc quay khác về VĐV marathon bị vượt qua khi ăn mừng sớm trước vạch đích Góc quay khác cho thấy chiến thắng của Joshua Jackson.

Đây là ví dụ về sự mất tập trung trong thể thao sức bền, khi marathon là cuộc chiến cả về thể lực lẫn tâm lý. Sau hơn 2 giờ thi đấu liên tục ở cường độ cao, việc duy trì sự tập trung tuyệt đối đến từng bước cuối cùng là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, chính những khoảnh khắc tưởng như an toàn lại thường tiềm ẩn rủi ro lớn nhất.

Bức ảnh do ban tổ chức công bố càng làm nổi bật sự tương phản. Mello thả lỏng, tay chạm vào đồng hồ như chuẩn bị dừng thời gian, còn Jackson nhăn mặt, dốc hết sức cho từng bước chạy.

Người cầm băng về đích bất ngờ khi Jackson vượt qua Mello ở Delaware Marathon 2026 tại Wilmington ngày 20/4/2026. Ảnh: Corrigan Sports Enterprises

Đây không phải lần đầu thể thao chứng kiến những cái kết kiểu này. Trong lịch sử điền kinh, không ít VĐV đánh mất chiến thắng vì mừng quá sớm. Những tình huống như vậy thường trở thành bài học về sự tập trung và tính kỷ luật, đặc biệt ở các môn đòi hỏi nỗ lực kéo dài như marathon.

Hoàng An (theo Fox News)