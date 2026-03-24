VĐV Esports Ngô Công Anh: 'Bỏ cuộc không nằm trong từ điển của tôi'

Khác với hầu hết đồng nghiệp, ở tuổi 29, Ngô “crazyguy” Công Anh mới đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi trở thành tuyển thủ Việt Nam đầu tiên vô địch VCT Pacific, tham dự VCT Masters và đấu trường thế giới VCT Champions.

Crazyguy không chỉ là một tuyển thủ xuất sắc, mà còn là người mở đường cho nền VALORANT Esports Việt Nam. Trong màu áo RRQ, Crazyguy được bình chọn là "Đội trưởng của năm" tại VCT Pacific 2025

Sinh năm 1996, lớn lên tại Hà Nội, Ngô Công Anh bén duyên với Esports và trở thành hiện tượng từ tựa game CS:GO. Tuy nhiên, chỉ khi rẽ hướng sự nghiệp sang thi đấu VALORANT, Crazyguy mới thực sự trở thành tuyển thủ xuất sắc nhất mà nền FPS Việt Nam từng sản sinh.

- Nhắc tới nền FPS Việt Nam, cái tên Crazyguy luôn được coi là GOAT với sự nghiệp thi đấu bền bỉ suốt 12 năm qua từ CS:GO tới VALORANT. Anh đã bao giờ nhận ra "mình sinh ra là để theo đuổi con đường Esports"?

- Để nhìn nhận lại chặng đường Esports của tôi, cái mà tôi thấy rõ nhất là thời gian gắn bó với việc thi đấu, còn thành tích thì tôi chưa thực sự đạt được điều gì quá ấn tượng. "Sinh ra để theo đuổi Esports" chắc chưa phải là cụm từ chính xác lắm. Có lẽ, cái may mắn của tôi là nhận ra đam mê của bản thân sớm hơn so với mọi người.

- Lần đầu tiên anh thi đấu Esports là 18 tuổi, nhưng phải chờ đến năm 29 tuổi mới giành được danh hiệu Major đầu tiên. Đã bao giờ anh nghĩ tới chuyện bỏ cuộc?

- Hai từ "Bỏ cuộc" chưa bao giờ nằm trong từ điển của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng có những lần từng suy nghĩ rằng liệu mình còn có thể thành công được không? Sau tất cả, bản thân tôi biết niềm đam mê nó vẫn còn nhiều, khát khao đạt được thành tựu vẫn còn lớn, nên cuối cùng tôi vẫn nỗ lực và tiếp tục theo đuổi khát khao của bản thân.

- Ở thời điểm anh bắt đầu thi đấu (năm 2014), Esports vẫn là khái niệm rất mơ hồ. Anh đã thuyết phục gia đình như thế nào?

- Chắc đây cũng là may mắn của tôi so với nhiều người, vì gia đình tôi cũng không quá khó khăn trong việc chọn lựa công việc. Với tôi, tuổi 18 cũng còn quá sớm cho việc quyết định tương lai. Do đó, gia đình tôi chỉ yêu cầu mình phải hoàn thành việc học đại học song song với việc theo đuổi đam mê.

- Hơn một thập kỷ qua, chỉ có Crazyguy là tuyển thủ thành công nhất từ CSGO tới VALORANT của Việt Nam, có khi nào anh cảm thấy cô đơn trên hành trình tuyển thủ chuyên nghiệp?

- Sau một thời gian dài thi đấu trong những đội tuyển sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, đôi lúc tôi cũng nhớ việc giao tiếp, nói chuyện với đồng đội bằng tiếng Việt. Bản thân tôi rất mong muốn có một đội tuyển ở Việt Nam có thể thi đấu, cạnh tranh với những nước khác. Nhưng có lẽ điều đó vẫn còn hơi xa vời.

Crazyguy là tuyển thủ VALORANT người Việt Nam thi đấu thành công nhất tại nước ngoài.

- Anh thi đấu vì điều gì: đam mê, trách nhiệm hay khát khao chứng minh bản thân?

- Nếu được hỏi câu này lúc 20 tuổi, tôi sẽ trả lời là đam mê và khát khao chứng minh bản thân. Nhưng bây giờ tôi đã 30 tuổi, câu trả lời sẽ là trách nhiệm và khát khao chứng minh bản thân. Với tôi, trách nhiệm ở đây là trong công việc, có đủ khả năng chăm sóc, báo hiếu những người xung quanh mình.

- Crazyguy trong VALORANT và Ngô Công Anh bên ngoài đấu trường chuyên nghiệp khác nhau như thế nào?

- Sau mỗi giải đấu, tôi lại có thêm những cảm hứng mới, được trải nghiệm và khám phá những đất nước mới. Bản thân tôi cũng là một người rất thích đi đây đi đó để khám phá, tìm hiểu. Với những ai từng thi đấu cùng tôi, họ đều biết tôi là một người khó tính với những yêu cầu và đòi hỏi rất cao. Ngược lại, trong cuộc sống bên ngoài, tôi có phần e ngại khi tiếp xúc với mọi người.

- Đâu là bước ngoặt đưa anh đến với những thành tích nằm trong đề cử của Vietnam GameVerse 2026 ?

- Có lẽ là sự can đảm trong việc thay đổi. Vì ngay từ lúc VALORANT chuẩn bị ra mắt, tôi đã có suy nghĩ đến việc thay đổi tựa game thi đấu. Dù lúc đó đã thi đấu CS:GO được 6-7 năm cũng như đạt được khá nhiều thành tựu, tôi vẫn phải chấp nhận rằng công việc, môi trường hiện tại chưa chắc đã là tốt nhất cho bản thân.

- Với anh, thành công thật sự trong Esports được đo bằng danh hiệu hay điều gì khác?

- Trong bất kì bộ môn thi đấu nào, tôi nghĩ sự thành công cũng đều được đo bằng danh hiệu.

- Trên hành trình theo đuổi Esports, Ngô Công Anh bên ngoài đời thật đã được gì và mất gì?

- Cái mất của tôi là thời gian. Vì phần lớn thời gian của tôi hay bất kỳ tuyển thủ Esports nào khác cũng đều phải dùng cho việc tập luyện và thi đấu. Tôi cũng ít có thời gian liên lạc với những người bạn bè trước khi mình đi theo con đường Esports. Ngược lại, tôi cũng có thêm những người bạn mới, những người có cùng sở thích và đam mê. Nhưng mất mát to lớn nhất của tôi chắc chắn phải nói đến thời gian dành cho gia đình.

- Anh đối diện với thất bại như thế nào khi hàng trăm nghìn người đang dõi theo mình?

- Ở tuổi 20, mỗi thất bại nó sẽ là một nỗi thất vọng to lớn, và đôi khi nó sẽ khiến bản thân tôi cảm thấy bực bội. Nhưng bây giờ, tôi trưởng thành hơn, nên đã biết cách đón nhận thất bại một cách tích cực hơn. Tôi coi đó là những bài học để mình có thể tiến bộ hơn.

- Điều khó khăn nhất với một người đội trưởng không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn là tâm lý – anh đã học cách kiểm soát nó ra sao?

- Với tôi, yếu tố tâm lý không phải điều mà bất kỳ ai có thể chuẩn bị một cách hoàn hảo được, mà nó sẽ đi kèm với kinh nghiệm. Bản thân tôi đã ở trong môi trường này cũng khá là lâu rồi nên tôi cũng học được cách giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp. Khi đang thắng, tôi biết mình phải giữ sự tập trung. Còn khi đang thua, tôi phải giữ được sự bình tĩnh.

Ngô Công Anh từng là đội trưởng Đội tuyển VALORANT Quốc gia Việt Nam và giành HC Đồng tại SEA Games 32.

- Nếu có thể gửi một thông điệp đến những bạn trẻ đang mơ trở thành tuyển thủ, anh sẽ nói gì?

- Theo tôi thấy, ngành Esports bây giờ đã phát triển, mở rộng hơn nhiều so với thời của mình. Nhưng tỷ lệ thuận với điều đó là sự cạnh tranh, đào thải cũng lớn hơn nhiều. Nếu thực sự có ý định và nghiêm túc theo đuổi Esports, các bạn phải xác định được con đường sẽ gian nan, phải cố gắng hơn nhiều so với những người khác để có thể tồn tại được. Và các bạn trẻ cũng phải học cách chấp nhận, vì đôi khi sự thật Esports không phải là môi trường phù hợp với các bạn. Các bạn trẻ hãy nhớ rằng đừng bao giờ nghĩ tới việc bỏ qua việc học đại học, vì nó sẽ luôn là một kế hoạch dự phòng cho tương lai của các bạn.

-Anh muốn câu chuyện của mình truyền cảm hứng theo cách nào cho người khác?

- Có lẽ là chỉ cần bạn cố gắng, thì bạn sẽ được đền đáp, dù sớm hay là muộn.

- Anh đã bước sang tuổi 30, nếu một ngày không còn thi đấu, anh nghĩ điều gì từ hành trình này sẽ ở lại với mình mãi mãi?

- Tôi sẽ luôn nhớ tới sự cổ vũ và động viên của mọi người. Với tôi, đó là một sự công nhận với mọi nỗ lực của bản thân trong hành trình theo đuổi sự nghiệp Esports.

- Vậy anh muốn người hâm mộ nhớ đến mình là một người như thế nào?

- Trong thế giới Esports, tôi là một người đã cống hiến hết mình cho đam mê.

Ngô "crazyguy" Công Anh là thế hệ tuyển thủ FPS thứ 2 của Việt Nam, trưởng thành từ CS:GO và đạt rất nhiều thành tựu, đỉnh điểm là cùng với Skyred tham dự giải đấu CS:GO Quốc tế tại Thụy Điển. Sau khi chuyển sang thi đấu cho VALORANT vào năm 2020, Công Anh đã liên tiếp gặt hái được vô số thành công và kinh qua nhiều đội tuyển quốc tế trong khu vực. Công Anh được đề cử trong hạng mục Vận động viên Thể thao điện tử xuất sắc tại giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2026 trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội game Việt Nam - Vietnam Gamverse 2026. Đây là sự kiện thường niên do Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Báo VnExpress, công ty FPT Online và Liên Minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bình Minh