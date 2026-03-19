VĐV Esports Hoa Tranh: 'Ngày trở về từ SEA Games là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc'

Trước khi giành HC vàng SEA Games 33, Bùi Nguyễn Hoa Tranh (1S RuuRuu) từng nghĩ đến khả năng từ bỏ con đường VĐV thể thao điện tử chuyên nghiệp vì bị bố mẹ phản đối.

Hoa Tranh (1S RuuRuu) là tuyển thủ được đánh giá có kỹ năng ngang ngửa với các tuyển thủ nam, là ngòi nổ chính, đóng vai trò mở giao tranh cho tuyển nữ One Star Esports. Ảnh: Cao Thủ Liên Quân

Tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, VĐV Hoa Tranh gây chú ý trên các diễn đàn với dáng ngồi co chân trên ghế trước khi mang về tấm HC vàng đầu tiên cho đội tuyển Liên Quân Mobile Quốc gia Việt Nam. Đằng sau hình ảnh cô gái sinh năm 2005 thi đấu có phần "nhẹ tênh" là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực của nữ giới với niềm đam mê Esports tại Việt Nam.

- Cái tên Hoa Tranh nghe khá lạ tai. Vì sao bố mẹ đặt cho chị cái tên này?

- Tên của tôi thực ra do bà nội đặt theo nhân vật Công chúa Hoa Tranh trong bộ phim "Anh hùng xạ điêu". Hồi tôi được sinh ra, bà nội rất thích xem bộ phim kiếm hiệp này nên đã đặt tên cho tôi như vậy.

- Cơ duyên nào đã đưa chị đến con đường VĐV Esports chuyên nghiệp?

- Sự nghiệp của tôi bắt đầu từ lời mời thử việc của một người bạn tại đội tuyển One Star Esports. Hồi đó, tôi chưa thể hình dung được rằng đó lại là viên gạch đầu tiên sẽ đưa mình đến với con đường tuyển thủ Esports chuyên nghiệp và xa hơn nữa là tấm HC vàng SEA Games 33.

Khi nhận được lời mời từ One Star Esports, gia đình và bạn bè đều cảm thấy lo lắng cho tôi. Tôi hiểu được cảm giác của họ, bởi Esports là một lĩnh vực khá mới và còn nhiều định kiến xoay quanh. Sau nhiều lần thuyết phục, mẹ cũng đồng ý cho tôi được một lần thử sức với đam mê. Còn bố thì khác. Bố phản đối ra mặt vì sợ tôi không theo được, không an tâm khi con gái sẽ chuyển đến sinh hoạt tại gaming house của đội tuyển và ra nước ngoài thi đấu.

Bố còn khắt khe đến mức cử em trai tôi đưa tôi đến gaming house của One Star Esports để thử việc. Trải qua một tháng luyện tập và thi đấu không ngừng nghỉ, rồi giành được tấm vé đại diện Việt Nam thi đấu SEA Games 33, bố mới phần nào yên tâm hơn. Ngày tôi báo tin này về cho gia đình, bố như trút được nỗi lo âu qua tiếng thở phào. Tôi không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc khi nghĩ về viễn cảnh được khoác áo đội tuyển quốc gia bộ môn Liên Quân Mobile. Tôi không chỉ thắng trong trò chơi, thắng ngoài đời thật, mà còn chứng minh cho gia đình mình rằng: Tôi nhỏ nhưng có võ!

Bạn bè tôi cũng bất ngờ. Tôi là người hướng nội nên lúc đi thi đấu cũng không kể với ai. Cho đến khi hình ảnh gác chân trong lúc thi đấu của tôi được đưa lên khắp trên mạng xã hội theo cách tôi cũng không ngờ tới, bạn bè bắt đầu hỏi thăm nhiều hơn. Nhận được những lời tán dương và sự công nhận từ bạn bè, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào, vì mình đã làm được.

- Điều gì giúp Hoa Tranh giữ được sự kiên trì khi con đường Esports không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là với nữ giới?

- Tôi từng muốn từ bỏ niềm đam mê vì bố phản đối quyết liệt. Với tôi, gia đình luôn là niềm động lực và bệ phóng nên khi nhận được phản ứng trái chiều, tôi đã rất buồn và trăn trở rằng có tiếp tục được không. Tuy nhiên, lúc đó, tôi đã đặt bút ký hợp đồng với đội tuyển rồi nên không rút ra được nữa. "Bút sa gà chết", tôi buộc phải liều thôi.

Khi giành được HC vàng SEA Games 33, bố đã nhìn nhận tôi với một ánh mắt khác. Và đó là nguồn nhiên liệu to lớn giúp tôi giữ được sự kiên trì khi con đường Esports không hề dịu dàng với nữ giới. Tiếp theo đó là sự giúp đỡ của người thân, chị em trong đội vỗ về động viên nhau cùng cố gắng, sự giúp đỡ âm thầm của những người anh chị phía sau đội tuyển. Tại One Star Esports, mọi người luôn tạo điều kiện để tôi được thi đấu tốt nhất.

- Hoa Tranh vừa nhắc đến tấm HC Vàng SEA Games 33, nó có ý nghĩa thế nào với chị và gia đình?

- Nó như một bằng chứng cho thấy thực lực của tôi, cho mọi người biết rằng tôi có thể làm được gì. Và quan trọng hơn, từ đó tôi có thể bước ra thế giới bên ngoài, trải nghiệm và làm những điều mình yêu, mình muốn mà không để cho bố mẹ phải lo lắng. Ngày trở về Việt Nam với tấm HC vàng cũng là lần đầu tiên tôi thấy bố mình khóc. Tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

VĐV Hoa Tranh cùng bố mẹ tại sân bay sau khi trở về từ Thái Lan với tấm HC vàng SEA Games 33 bộ môn Liên Quân Mobile. Ảnh: Cao Thủ Liên Quân

- Cũng tại SEA Games 33, chị còn gây chú ý với hình ảnh gác chân trong lúc thi đấu. Đã có nhiều tranh luận nổ ra trên mạng xã hội. Sự thực thì hành động đó là như thế nào?

- Tôi khá bất ngờ vì không nghĩ một dáng ngồi bình thường mỗi khi chơi game mà lại được mọi người chú ý đến như vậy. Tôi càng bất ngờ hơn khi phần lớn mọi người không có ánh nhìn tiêu cực về hình ảnh đó.

Thật ra lúc đó tôi bị mỏi chân. Trước khi lên sân khấu, tôi hỏi quản lý đội tuyển rằng có được gác chân khi thi đấu không và biết mình sẽ không phạm luật. Dù ở trên sân khấu lớn, tôi đã mạnh dạn hơn và quyết định sẽ ngồi như thế để thoải mái thi đấu và tập trung xử lý tình huống. Tôi nhớ không nhầm thì lúc đó một mình tôi cân được 4 tuyển thủ của Thái Lan trong trận.

- Tại giải đấu này, VĐV Wasarin Naraphat của Thái Lan đã bị phát hiện gian lận trong trận thua 0-3 trước Việt Nam. Khi biết tin này, chị cùng đội phản ứng thế nào, nhất là khi họ gian lận mà vẫn thua Việt Nam?

- Dù có cảm giác mách bảo rằng có điều gì đó sai sai, nhưng vì tập trung vào thi đấu nên tôi và đồng đội bảo nhau không được chủ quan. Cuối cùng, mọi chuyện như tất cả đã biết, tôi và đồng đội đã luôn thi đấu hết mình với mục tiêu cao nhất, dù đối thủ là ai và làm gì.

- Tấm huy chương Vàng SEA Games 33 giúp Hoa Tranh lọt đề cử "Vận động viên thể thao điện tử xuất sắc" của Vietnam GameVerse 2026. Theo chị, điều này có tác động thế nào với sự nghiệp Esports của bản thân?

- Chắc chắn tôi sẽ có nhiều người biết đến hơn, và bố mẹ tôi có thêm phần tự hào. Việc được xuất hiện tại Vietnam GameVerse 2026 giúp tôi có động lực nhiều hơn trong vai trò VĐV của mình, và khát khao nâng tầm Esports nữ Việt Nam vốn còn nhiều chông gai.

- Cho đến nay, trận đấu nào trong sự nghiệp khiến chị nhớ nhất?

- Có lẽ là màn chào sân ở vòng loại SEA Games 33. Đó cũng là trận đấu mà tôi thi đấu nổi bật với vị tướng Yena và khiến nhiều người phải nhắc tới cái tên Ruu Ruu (ingame) và trêu tôi là "Top God" (Vị thần đường trên).

Đội tuyển Liên Quân nữ Việt Nam đã giành HCV SEA Games 33 với thành tích không để thua bất kỳ ván đấu nào. Ảnh: Cao Thủ Liên Quân

- Là nữ giới, chị thường gặp những khó khăn gì khi theo đuổi sự nghiệp Esports? So với nam giới, nữ giới trong Esports bị thiệt thòi ở những điểm nào?

- Đầu tiên là thể chất, sau đó là sự cân bằng. Sự cân bằng khi thi đấu với nữ đã luôn là câu chuyện rất quan trọng. Có nhiều bạn phải vừa học, có chị còn phải đi làm, đã có gia đình nhưng vẫn phải duy trì sức khỏe và tinh thần ổn định để tập luyện, di chuyển, thi đấu.

Nhưng ở Liên Quân Mobile, tôi cảm thấy rất may mắn khi ban tổ chức giải đấu và công ty chủ quản đội tuyển đã cung cấp những chế độ đãi ngộ rất tốt, từ nơi sinh hoạt, tập luyện, ăn uống, hình ảnh, truyền thông để tạo điều kiện cho chúng tôi giữ vững sức khỏe và tinh thần thi đấu. Tôi mong rằng sau kỳ SEA Games 33, bất kì bộ môn nào của nữ sẽ được công nhận, ủng hộ nhiều hơn.

- Những trải nghiệm trong môi trường Esports hiện tại ảnh hưởng thế nào đến con người của chị?

- Khi được sống trong môi trường Esports, cách nói chuyện của tôi cũng thay đổi ít nhiều. Tôi xem Esports là một công việc thật sự, có thêm kĩ năng giao tiếp với mọi người xung quanh, biết thể hiện sự trách nhiệm và nghiêm túc với công việc. Tôi đã suy nghĩ thấu đáo hơn mỗi khi mình quyết định làm một việc gì đó. Sau khi cởi bỏ được chiếc áo tự ti, tôi đã biết cách yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

- Hoa Tranh thường chuẩn bị như thế nào trước mỗi trận đấu? Với nữ giới, cường độ tập luyện hàng ngày thế nào?

- Tôi thường chuẩn bị sức khỏe và túi giữ nhiệt vì chịu lạnh kém. Tôi phải giữ tinh thần cùng thế lực ổn định. Về cường độ, mỗi ngày đội cần tập luyện tối thiểu 6 tiếng hoặc cao hơn là 8 tiếng. Sau giờ tập luyện, huấn luyện viên và cả đội sẽ cùng nhau họp bàn chiến thuật, đúc rút kinh nghiệm.

- Ngoài thời gian luyện tập và thi đấu, chị thường làm gì để thư giãn?

- Vẫn là chơi game, ăn uống và ngủ.

- Mục tiêu lớn nhất của Hoa Tranh trong 3 đến 5 năm tới là gì?

- Tôi sẽ phát triển bản thân để có thêm kiến thức, kỹ năng sống và đầu tư vào sức khỏe. Với Esports dành cho nữ giới, mọi thứ chỉ vừa mới khởi sắc, nên hiện tại mục tiêu của tôi là cố gắng gặt hái thành tích ở các giải đấu chuyên nghiệp sắp tới như giải vô địch quốc gia, và có thể là hướng đến chức vô địch quốc tế.

- Với Hoa Tranh, thành công thực sự trong sự nghiệp Esports được định nghĩa như thế nào?

- Với tôi, thành công thật sự trong sự nghiệp Esports này là đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Khi tôi có thể giúp đỡ gia đình thêm ổn định, ngày nào cũng được nói chuyện với ông bà bố mẹ, được bạn bè tin yêu, mua được thứ mình thích, có được thứ mình muốn là cuộc đời đủ rực rỡ với tôi rồi.

- Chị muốn để lại dấu ấn gì trong cộng đồng Esports nữ Việt Nam?

- Tôi là một cô bé nhỏ có một đam mê lớn, luôn cố gắng vượt lên để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Không quan trọng ngoại hình bạn thế nào, xuất phát điểm là từ đâu, hay bạn đang là ai, chỉ cần bạn đang cố gắng và kiên trì mỗi ngày, mọi thứ sẽ được đền đáp. Tôi hy vọng mình có thể mang lại cảm hứng cho các bạn nữ có niềm đam mê Esports như tôi.

- Vậy, nếu có thể gửi lời khuyên đến các bạn trẻ hay nữ giới muốn trở thành tuyển thủ Esports chuyên nghiệp, chị sẽ nói gì?

- Tôi muốn nói với họ rằng nếu như có cơ hội và may mắn thì hãy thử một lần theo đuổi đam mê của mình, tin tưởng vào bản thân ở mọi lúc, cố gắng ở mọi hoàn cảnh và đừng bao giờ bỏ cuộc.

Từ câu chuyện của mình, tôi muốn truyền cho các bạn sự quyết tâm, tự tin khoe cá tính, không được tự ti và không cần quan tâm đến những lời đàm tiếu. Tôi mong các bạn khi bước vào Esports đều thể hiện được những gì tốt đẹp nhất của bản thân, không lệ thuộc vào tiêu chuẩn của ai hay cố ép mình vào bất kỳ khuôn mẫu nào.

Tuyển thủ Bùi Nguyễn Hoa Tranh (1S RuuRuu), 20 tuổi, thi đấu ở nội dung Liên Quân Mobile. Tại SEA Games 33 ở Thái Lan cuối năm 2025, cô giành HC vàng bộ môn Liên Quân Mobile đồng đội Nữ. Hoa Tranh được đề cử trong hạng mục Vận động viên Thể thao điện tử xuất sắc tại giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2026. Đây là giải thưởng vinh danh các sản phẩm, tổ chức, cá nhân đã có thành tích, đóng góp nổi bật trong lĩnh vực game tại Việt Nam. Giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bình Minh