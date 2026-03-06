Vay tiêu dùng dưới 400 triệu đồng có thể không phải chứng minh tài chính

Ngân hàng Nhà nước muốn nâng hạn mức cho vay giá trị nhỏ từ 100 triệu lên 400 triệu đồng, theo dự thảo Thông tư đang lấy ý kiến.

Đề xuất này nằm trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 39 về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, khoản cho vay giá trị nhỏ theo hiện hành được định nghĩa là có giá trị từ 100 triệu đồng trở xuống, dự kiến được nâng lên mức 400 triệu đồng khi vay tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu khi vay tại các quỹ tín dụng nhân dân.

Với các khoản vay giá trị nhỏ này, theo Luật các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng hiện không yêu cầu khách phải cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính hay phương án sử dụng vốn khả thi như với các khoản vay khác.

Việc nâng hạn mức cho vay tiêu dùng giá trị nhỏ theo Ngân hàng Nhà nước nhằm phù hợp với bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Riêng quỹ tín dụng nhân dân, cần tách biệt với tổ chức tín dụng để phù hợp đặc thù quy mô hoạt động, năng lực tài chính...

Văn phòng giao dịch tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy

Bên cạnh đó, dự thảo mới cũng đề cập, nếu cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng tự chịu trách nhiệm và rủi ro và được phép tự quy định cụ thể giới hạn dư nợ cho vay với từng khách hàng.

Thay đổi này dựa trên kiến nghị của các tổ chức tín dụng khi họ dựa trên khẩu vị rủi ro, nguồn lực công nghệ, muốn tự xác định mức trần và chịu trách nhiệm với rủi ro phát sinh.

Điều này theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước là hợp lý trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và mua sắm hàng hóa, dịch vụ ngày càng tăng, nhu cầu vay vốn của khách hàng nhiều khi vượt mức 100 triệu đồng. Việc giới hạn dư nợ cho vay ở mức này chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của người dân, đồng thời chưa phù hợp với sự phát triển của công nghệ tài chính (fintech).

Mở rộng dịch vụ cho vay bằng phương tiện điện tử được xem là xu hướng tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Do đó, đề xuất gỡ trần giới hạn cho vay online sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, minh bạch qua kênh điện tử, hạn chế tín dụng đen. Đồng thời, quy định này cũng giúp khách hàng giảm chi phí giao dịch, tiết kiệm thời gian đi lại và tăng tính linh hoạt khi cho vay điện tử.

Quỳnh Trang