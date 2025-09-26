Vợ nặng lời vì tôi không cho anh vợ 'nợ như chúa chổm' vay thêm 200 triệu

Tôi không muốn cho mượn, vì chục triệu còn không có trả, rồi vẫn ăn xài sang, nợ như chúa chổm.

Vợ tôi có một người anh, đã kết hôn, có bốn người con cả chung và riêng với người vợ sau. Anh vợ sau tai nạn thì không có công việc ổn định, chỉ ở nhà phụ vợ làm tiệm tóc, còn người vợ xài tiền như nước. Hai anh chị nhiều lần mượn tiền vợ chồng tôi, có lần trả đúng hẹn, nhưng đa số không đúng hẹn và có những khoản mượn rồi im luôn, đã vài năm.

Hôm rồi anh chị mượn vợ tôi thêm 30 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng vì không mượn được ai. Tức là đang nợ ngập đầu không có tiền trả. Hôm qua, anh chị lại muốn mượn vợ tôi 200 triệu đồng để mua đất và làm trả dần. Tôi không muốn cho mượn, vì chục triệu còn không có trả, rồi vẫn ăn xài sang, nợ như chúa chổm. Nhưng vợ tôi như bị bỏ bùa, nói nặng lời với tôi dù tôi đã cố gắng phân tích nói nhẹ nhàng. Theo các bạn, vợ tôi cho mượn tiền này, có phần trăm nào được trả lại không? Và làm thế nào để vợ tôi hiểu cô ấy đang trở thành cái mỏ cho anh chị vợ đào?

Duy Hưng