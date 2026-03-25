Váy áo gợi cảm của ngọc nữ màn ảnh Thái Lan

Hôm 22/3, Baifern Pimchanok chia sẻ đoạn video ghi lại hoạt động thường ngày. Cô diện áo hai dây, đeo túi tote cỡ lớn tới phòng tập. Video thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích cùng các biểu tượng trái tim.
Baifern Pimchanok, 34 tuổi, được một công ty người mẫu phát hiện khi tập thể dục dụng cụ hồi học trung học. Năm 2010, cô gây sốt với vai chính trong Mối tình đầu (A little thing called love), đóng cặp tài tử Mario Maurer. Những năm sau đó, người đẹp ghi dấu với các phim Ngọn lửa đam mê, Đấu trường ước mơ, Secret Garden bản Thái, Chiếc lá cuốn bay, Lừa đểu gặp lừa đảo.
Diễn viên xây dựng hình ảnh quyến rũ, hiện đại nhiều năm nay. Người đẹp ưu tiên những bộ đầm xẻ ngực, xẻ đùi, trễ vai, tôn vóc dáng mảnh mai.
Tại một sự kiện thời trang, Baifern thể hiện sự táo bạo với mốt ngực trần trong chiếc đầm hở lưng.
Baifern Pimchanok diện đầm xẻ sâu.
Đời thường, ngôi sao chuộng các loại váy midi, maxi màu trắng hoặc những thiết kế có màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng như vàng bơ, hồng phấn.
Phong cách dạo phố của Baifern với cả bộ denim gồm áo yếm hở eo và quần ống rộng.
Baifern nổi tiếng với làn da căng bóng, được nhiều hãng mỹ phẩm săn đón. Theo Elle, diễn viên chú trọng làm sạch và cấp nước cho da đều đặn. Cô thường đắp mặt nạ 2-3 lần mỗi tuần, uống nhiều nước, ưu tiên rau xanh, cá hồi, thịt gà và hạn chế đồ ngọt.
Theo Sanook, Baifern Pimchanok thuộc top sao hot nhất làng giải trí Thái Lan, với hơn 13,5 triệu lượt theo dõi trên Instagram.
Mỹ nhân khoe eo con kiến với crop top và quần shorts bermuda.
Ngoài áo ngắn, quần shorts, cô sắm nhiều đầm cut-out. Để duy trì vóc dáng thon gọn, cơ bụng số 11 săn chắc, Baifern xây dựng chế độ tập luyện đa dạng, gồm gym, chạy bộ, đấm bốc. Cô chú trọng các bài tập plank, squat. Người đẹp còn luyện vũ đạo với thể loại hiphop, tango giúp hình thể linh hoạt, mềm dẻo.
Ảnh, video: Instagram Baifern Pimchanok