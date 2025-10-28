Váy áo giúp MC Khánh Vy tôn dáng

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay, Khánh Vy gây chú ý với khán giả khi diện bộ áo dài truyền thống cùng lối trang điểm tông hồng đồng điệu. Trên nhiều diễn đàn, khán giải khen cô về nhan sắc lẫn cách chọn trang phục trong mỗi lần xuất hiện.

Khánh Vy đang tranh giải ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất tại Vietnam iContent Awards 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng báo VnExpress phối hợp tổ chức.