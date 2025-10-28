Váy áo giúp MC Khánh Vy tôn dáng

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay, Khánh Vy gây chú ý với khán giả khi diện bộ áo dài truyền thống cùng lối trang điểm tông hồng đồng điệu. Trên nhiều diễn đàn, khán giải khen cô về nhan sắc lẫn cách chọn trang phục trong mỗi lần xuất hiện.
Khánh Vy đang tranh giải ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất tại Vietnam iContent Awards 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng báo VnExpress phối hợp tổ chức.
Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay, Khánh Vy gây chú ý với khán giả khi diện bộ áo dài truyền thống cùng lối trang điểm tông hồng đồng điệu. Trên nhiều diễn đàn, khán giải khen cô về nhan sắc lẫn cách chọn trang phục trong mỗi lần xuất hiện.
Khánh Vy đang tranh giải ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất tại Vietnam iContent Awards 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng báo VnExpress phối hợp tổ chức.
Người đẹp quê Nghệ An, từng nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" vào năm 2016. Qua 10 năm, cô tạo chỗ đứng trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, có kênh YouTube hơn 2,1 triệu người theo dõi.
Người đẹp quê Nghệ An, từng nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" vào năm 2016. Qua 10 năm, cô tạo chỗ đứng trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, có kênh YouTube hơn 2,1 triệu người theo dõi.
MC Khánh Vy diện đầm xếp ly dự sự kiện.
Khánh Vy xây dựng hình ảnh MC với gu mặc thanh lịch, trẻ trung. Cô thường chọn những bộ đầm có đường cắt phá cách vừa phải, đính kết kỳ công, kết hợp kiểu tóc nữ tính.
Khánh Vy xây dựng hình ảnh MC với gu mặc thanh lịch, trẻ trung. Cô thường chọn những bộ đầm có đường cắt phá cách vừa phải, đính kết kỳ công, kết hợp kiểu tóc nữ tính.
Tại một chương trình, cô chọn đầm đuôi cá với thân trên dáng cổ yếm, lớp lót màu nude tạo hiệu ứng xuyên thấu. Thiết kế gợi cảm, tôn đường cong hình thể mà vẫn giữ nét kín đáo.
Tại một chương trình, cô chọn đầm đuôi cá với thân trên dáng cổ yếm, lớp lót màu nude tạo hiệu ứng xuyên thấu. Thiết kế gợi cảm, tôn đường cong hình thể mà vẫn giữ nét kín đáo.
Cũng trong chương trình này, cô thay áo dài cách tân, mang cấu trúc của đầm Tây.
Cũng trong chương trình này, cô thay áo dài cách tân, mang cấu trúc của đầm Tây.
Khánh Vy dùng đầm cưới làm trang phục dẫn chương trình. Bộ váy quây ngực dáng công chúa nhấn bằng chi tiết lông vũ, pha lê và sequin.
Khánh Vy dùng đầm cưới làm trang phục dẫn chương trình. Bộ váy quây ngực dáng công chúa nhấn bằng chi tiết lông vũ, pha lê và sequin.
Khi làm MC cho show của nhà thiết kế Hà Thanh Việt, cô chọn đầm chữ A tối giản bằng satin, nhấn bằng dải lụa dài chạy từ vai.
Khi làm MC cho show của nhà thiết kế Hà Thanh Việt, cô chọn đầm chữ A tối giản bằng satin, nhấn bằng dải lụa dài chạy từ vai.
Để phù hợp với không gian của một khán phòng tại TP HCM, cô chọn đầm lưới tông màu ánh kim. Thân váy dựng phom corset giúp người đẹp thon gọn hơn.
Để phù hợp với không gian của một khán phòng tại TP HCM, cô chọn đầm lưới tông màu ánh kim. Thân váy dựng phom corset giúp người đẹp thon gọn hơn.
Với những chương trình về giáo dục, chia sẻ kiến thức đòi hỏi phong cách nghiêm túc, Khánh Vy diện suit, sơ mi và quần âu nhưng có điểm nhấn phá cách để tạo sự duyên dáng. Cô cũng ưu tiên các tông màu sáng, tránh màu tối khiến vẻ ngoài có thể trông già dặn.
Với những chương trình về giáo dục, chia sẻ kiến thức đòi hỏi phong cách nghiêm túc, Khánh Vy diện suit, sơ mi và quần âu nhưng có điểm nhấn phá cách để tạo sự duyên dáng. Cô cũng ưu tiên các tông màu sáng, tránh màu tối khiến vẻ ngoài có thể trông già dặn.
Khánh Vy cho biết cô hợp với lối trang điểm trong veo kiểu Hàn Quốc. Thỉnh thoảng, cô cũng thử nghiệm một số phong cách làm đẹp được giới trẻ Trung Quốc lăng xê gần đây.
Khánh Vy cho biết cô hợp với lối trang điểm trong veo kiểu Hàn Quốc. Thỉnh thoảng, cô cũng thử nghiệm một số phong cách làm đẹp được giới trẻ Trung Quốc lăng xê gần đây.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp