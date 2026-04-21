Vật thể nghi xe tăng trồi lên ở bãi biển Quy Nhơn

Gia LaiKhi thủy triều rút mạnh làm lộ vật thể nghi xác xe tăng gỉ sét trên bãi biển Quy Nhơn, cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh nguồn gốc.

Anh Lương Quốc Cường, 31 tuổi, cho biết chiều 17/4, khi chạy bộ trên đường Xuân Diệu thì phát hiện vật thể lạ lộ ra khi triều rút. Đến gần kiểm tra, anh nhận định đây là xác xe tăng M41 đã mất tháp pháo, thân bị gỉ sét, ăn mòn, phủ rêu.

"Hơn chục năm trước, tôi từng chứng kiến việc trục vớt một xe tăng cùng loại tại khu vực này", anh Cường nói và cho biết vị trí vật thể nằm trong khu vực người dân thường tắm biển. Khi nước dâng, lớp rêu trơn và các cạnh kim loại sắc nhọn bị che khuất, có thể gây nguy hiểm.

Vật thể nghi xác xe tăng phát lộ khi thủy triều rút. Ảnh: Quốc Cường

Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn cho biết hình ảnh vật thể lan truyền trên mạng xã hội nhiều khả năng là một phần xe tăng bị vùi dưới đáy biển, chỉ lộ ra khi triều rút mạnh. Việc xác định cụ thể cần cơ quan chuyên môn kiểm tra.

Khu vực này trước đây từng được trục vớt hai xe tăng. Theo địa phương, trước năm 1975, trong quá trình rút lui, quân đội Việt Nam Cộng Hòa bỏ lại một số phương tiện tại bãi biển Quy Nhơn.

Vật thể cách bờ khoảng vài chục mét. Ảnh: Quốc Cường

Năm 2007, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định (nay thuộc Gia Lai) đã trục vớt hai xe tăng bị vùi lấp tại đây. Các phương tiện này thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22 quân đội chế độ cũ, bị tiêu diệt khi rút lui ngày 31/3/1975 tại cảng quân sự Quy Nhơn và bị cát biển vùi lấp nhiều năm.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, xác minh.

Kim Thi