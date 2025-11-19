Vantis ra mắt chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn doanh nghiệp

Vantis hướng tới đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn và giám đốc điều hành thế hệ mới với năng lực chiến lược, chuyển đổi số và triển khai thực thi bằng công nghệ.

Đơn vị ra mắt chương trình đào tạo "Chuyên gia Tư vấn Doanh nghiệp" nhằm xây dựng đội ngũ tư vấn có khả năng triển khai thực chiến. Chương trình tập trung kết hợp phương pháp luận hiện đại với nền tảng công nghệ quản trị độc quyền, giúp học viên phát triển tư duy chiến lược, năng lực số và khả năng theo dõi kết quả theo thời gian thực.

Theo đại diện Vantis, đơn vị thiết kế chương trình theo tiêu chí giải quyết bài toán nâng cao năng lực thực thi của chuyên gia tư vấn thông qua ba trụ cột đào tạo chính, gồm: tư vấn chiến lược với các phương pháp luận cập nhật, tư vấn chuyển đổi số theo lộ trình và đồng hành quản trị bằng phần mềm VANTIS Strategy. Nền tảng này cho phép chuyên gia và doanh nghiệp cùng giám sát tiến độ triển khai chiến lược, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong từng giai đoạn.

Mục tiêu của chương trình là đào tạo thế hệ chuyên gia tư vấn mới, những người xây dựng kế hoạch chiến lược, có khả năng trực tiếp đồng hành thực thi thông qua công cụ công nghệ. "Sự kết hợp giữa tư duy chiến lược, năng lực chuyển đổi số và nền tảng VANTIS Strategy được kỳ vọng giúp học viên chứng minh giá trị đầu tư (ROI) rõ ràng cho khách hàng", vị đại diện nói thêm.

Các nhà tư vấn trao đổi về chiến lược doanh nghiệp. Ảnh: Vantis

Bên cạnh đó, Vantis triển khai chương trình khi nhận thấy bối cảnh thị trường tư vấn quản lý tại Việt Nam có mức tăng trưởng tích cực. Theo dữ liệu từ Mordor Intelligence, quy mô thị trường này được ước tính đạt 2,63 tỷ USD vào năm 2025 và tăng lên 3,68 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6,95%, cao hơn mức trung bình 4,6% của thị trường toàn cầu.

Theo đó, các nội dung đào tạo của Vantis cũng bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp khi phân khúc Tư vấn Vận hành hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 31,7%, Tư vấn Công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, dự báo đạt 7,1% CAGR. Sự giao thoa giữa hai phân khúc này tạo ra nhu cầu lớn về năng lực chuyển đổi số, thúc đẩy các chương trình đào tạo mang tính thực tiễn.

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có thể nắm bắt cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Theo báo cáo của ERI SalaryExpert, mức thu nhập khởi điểm cho vị trí "Management Consultant" (Chuyên gia tư vấn quản lý) với 1-3 năm kinh nghiệm đạt khoảng 429,2 triệu đồng một năm, trong khi các vị trí cấp cao (từ 8 năm kinh nghiệm trở lên) có thể đạt mức 749,4 triệu đồng một năm.

"Mặc dù nhu cầu nhân lực tăng, nhiều báo cáo vẫn chỉ ra tình trạng thiếu hụt chuyên gia tư vấn chất lượng cao trong nước, mở ra tiềm năng lớn cho các chương trình đào tạo được chuẩn hóa như mô hình của Vantis", đại diện đơn vị khẳng định.

Thiên Minh