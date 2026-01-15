Vantis đào tạo từ bài toán của doanh nghiệp

Vantis xây dựng chương trình đào tạo lãnh đạo gắn với bài toán vận hành thực tế, kết hợp công cụ số nhằm nâng cao khả năng ra quyết định và tổ chức thực thi.

Chia sẻ về lý do thiết kế chương trình đào tạo này, đại diện Vantis cho biết, trong môi trường kinh doanh biến động, vai trò của lãnh đạo trong thời đại mới không chỉ dừng ở điều hành, mà còn là định hình tư duy, dẫn dắt chiến lược và nâng cao năng lực thích ứng của tổ chức.

Theo đó, đơn vị lấy doanh nghiệp của học viên làm trung tâm của quá trình đào tạo. Thay vì học trên các tình huống mẫu, người học làm việc trực tiếp với những vấn đề đang tồn tại trong tổ chức của mình. Với mô hình này, chiến lược được xây dựng từ việc khai mở tư duy lãnh đạo, làm rõ bản chất vấn đề, con người và văn hóa tổ chức, thay vì các công cụ hay khung lý thuyết có sẵn.

"Chỉ khi nền tảng đó đủ vững, các phương pháp và công cụ quản trị mới phát huy hết hiệu quả", vị đại diện khẳng định.

Buổi học nền tảng tư duy, văn hóa và con người trong môi trường học tập thực chiến của Vantis. Ảnh: Vantis

Bên cạnh đó, Vantis tổ chức lớp học theo hướng mô phỏng giả lập môi trường doanh nghiệp. Học viên tham gia vào quá trình xác lập mục tiêu, xây dựng chiến lược và thiết kế kế hoạch hành động trong những bối cảnh cụ thể. Song song, đơn vị tích hợp công cụ quản trị chiến lược, ứng dụng học tập di động và hệ thống số hóa nhằm cho phép học viên theo dõi tiến độ, đo lường hiệu quả và điều chỉnh kịp thời, từ đó có thể cá nhân hoá phù hợp cho từng học viên. Nhờ vậy, kiến thức được chuyển hóa thành quá trình thực hành có thể quan sát, đánh giá và cải tiến liên tục.

Theo đại diện Vantis, mục tiêu của đơn vị là khả năng giúp lãnh đạo ra quyết định tốt và tổ chức thực thi hiệu quả hơn trong thực tế. Do đó, giá trị của đào tạo được đo bằng mức độ thay đổi trong cách lãnh đạo tư duy, hành động và tạo ra kết quả bền vững cho doanh nghiệp.

Lớp học thực chiến, ứng dụng công cụ số theo bài toán doanh nghiệp. Ảnh: Vantis

Trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, Vantis nhận định những mô hình đào tạo gắn chặt với thực tiễn vận hành và được hỗ trợ bởi hệ thống công cụ số là giải pháp tối ưu cho những doanh nghiệp tìm kiếm sự chuyển đổi từ bên trong, hướng tới phát triển bền vững.

