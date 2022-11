Vang non tươi - món quà từ thành phố sương mù Đà Lạt

"Tân binh" Vang non tươi của nhà làm vang Ladofoods là dòng vang được lên men chưa toàn phần, nhẹ độ, giữ nguyên sự tươi mới của dịch ép nho với các vitamin và khoáng chất.

Theo nhà sản xuất Ladofoods (chủ sở hữu của các thương hiệu vang nổi tiếng như Vang Đàlạt, Vang Chateau Dalat), Vang non tươi là đồ uống detox rất được phổ biến tại châu Âu. Vang non tươi với công thức lên men chưa toàn phần vẫn giữ được sự tươi mới của dịch ép nho với các vi lượng, vitamin và khoáng chất đồng thời tạo ra giàu nấm men có lợi cho tiêu hóa.

Cụ thể, nho sau khi được thu hái, vận chuyển đến nhà máy và được ép ngay nhằm đảm bảo sự tươi mới. Dịch ép nho được lên men chậm và chưa toàn phần. Quá trình lên men chưa toàn phần tạo ra giàu nấm men có lợi cho hệ tiêu hóa và sức khỏe. Vì thế sản phẩm được gọi là vang non tươi.

Một không gian thưởng thức Vang non tươi Đà Lạt. Ảnh: Ladofoods

Vang non tươi chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nhất là các vitamin nhóm B, vi lượng sắt và kẽm. Trong đó, vitamin B1 (Thiamin) tác dụng tốt đến hệ tim mạch, thần kinh. Vitamin B3 (axit nicotinic) giúp giảm lượng cholesterol, tốt cho quá trình tuần hoàn máu, ngăn ngừa các rối loạn thần kinh, cải thiện làn da. Vitamin B5 (axit pantothenic) bảo vệ đường tiêu hóa, tăng khả năng miễn dịch. Tỷ lệ nấm men trong Vang non tươi cao, giúp cân bằng hệ tiêu hóa.

Lượng glucose còn lại do lên men chưa toàn phần cộng với các khoáng chất và vitamin đã giúp cho vang non tươi trở thành thức uống dinh dưỡng, detox.

Vang non tươi có màu đỏ đậm hoặc vàng nhạt đặc trưng cho từng loại sản phẩm, chứa tỷ lệ tối ưu của đường và acid tự nhiên trong trái nho. Vang non tươi mang vị ngọt, tê nhẹ của CO2 tạo ra trong quá trình lên men, hương thơm đặc trưng của nước nho đang lên men, nồng độ cồn dưới 5%. Sản phẩm hướng tới phong cách thưởng thức tươi trẻ và đầy cảm xúc, khác với phong cách thưởng thức cầu kỳ của vang truyền thống.

Hiện tại Ladofoods ra mắt hai loại Vang non tươi đỏ từ giống nho Shiraz và Vang non tươi trắng từ giống nho Sauvignon Blanc. Ảnh: Ladofoods

Đặt cho mình sứ mệnh tạo ra một thức uống đặc sản của Đà Lạt, chỉ có tại Đà Lạt và mang phong cách ẩm thực của châu Âu chính là lý do Ladofoods đã giới thiệu Vang non tươi đến người tiêu dùng bản địa và du khách. Ladofoods có lợi thế chủ động vùng nguyên liệu và nhà máy sản xuất vang lâu đời Ladora Winery khi sản xuất Vang non tươi. Hiện Ladofoods ra mắt hai loại Vang non tươi đỏ từ giống nho Shiraz và Vang non tươi trắng từ giống nho Sauvignon Blanc.

Hai dòng nho là nguyên liệu chính của Vang nho tươi. Ảnh: Ladofoods

Sản phẩm được chứa trong thùng lạnh để kìm hãm quá trình lên men tự nhiên. Khi sử dụng, dung dịch được chiết từ thùng lạnh và có thể dùng ngay. Trong trường hợp không dùng ngay và di chuyển, người dùng nên lưu ý bảo quản lạnh và định kỳ mở nắp để giảm áp lực trong chai do quá trình lên men tạo ra.

Người yêu vang muốn trải nghiệm Vang non tươi có thể tìm đến Hầm vang Đà Lạt, Lễ hội Vang non tươi tại Công viên Xuân Hương và một số Nhà hàng - Café và Bar tại thành phố Đà Lạt.

Người tiêu dùng thưởng thức Vang nho tươi giữa thành phố Đà Lạt. Ảnh: Ladofoods

(Nguồn: Ladofoods)