Van Phuc Group chiết khấu đến 25% cho nhà phố, shophouse

Van Phuc Group triển khai chính sách chiết khấu đến 25% các sản phẩm nhà phố và shophouse tại Van Phuc City, TP HCM.

Theo Savills Vietnam, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Các chuyên gia cho rằng, khi thị trường dần ổn định, người mua có xu hướng ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh.

Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp địa ốc bắt đầu triển khai chương trình bán hàng nhằm thu hút người mua và nhà đầu tư. Đại diện Van Phuc Group cho biết, doanh nghiệp đang áp dụng chính sách chiết khấu đến 25% cho một số sản phẩm nhà phố và shophouse tại khu đô thị Van Phuc City.

Van Phuc City nổi bật với nhiều sản phẩm nhà phố, shophouse. Ảnh: VPG

Chương trình được áp dụng trong thời gian giới hạn đối với các sản phẩm tại dự án nằm trên trục quốc lộ 13. Ngoài mức chiết khấu trực tiếp, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh có thể nhận thêm ưu đãi khoảng 5% giá trị còn lại của tài sản.

Chủ đầu tư cho biết, chính sách này được triển khai trong giai đoạn thị trường có dấu hiệu phục hồi. Qua đó, người mua nhà ở thực cũng như nhà đầu tư có thêm cơ hội tìm kiếm sản phẩm phù hợp tại các khu đô thị quy hoạch bài bản.

Các sản phẩm tọa lạc tại các vị trí thuận lợi kinh doanh. Ảnh: VPG

Van Phuc City được phát triển trên quỹ đất ven sông Sài Gòn, với các dòng sản phẩm như nhà phố và shophouse. Theo chủ đầu tư, khu đô thị hiện có cộng đồng hơn 10.000 cư dân sinh sống và hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động.

Các sản phẩm tại dự án được thiết kế với mặt tiền rộng, có tầng hầm để xe và thang máy, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng như ở, làm văn phòng hoặc kinh doanh.

Không gian xanh hỗ trợ tái tạo năng lượng mỗi ngày. Ảnh: VPG

Một trong những lợi thế của dự án là vị trí ba mặt giáp sông Sài Gòn. Không gian ven sông được kỳ vọng mang lại môi trường sống thông thoáng, đồng thời tạo cảnh quan cho khu đô thị.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh dự án đang được đầu tư hạ tầng giao thông. Trong đó, Quốc lộ 13 có kế hoạch mở rộng và tuyến metro 3B dự kiến đi qua khu vực trong tương lai. Theo doanh nghiệp, những yếu tố này sẽ góp phần cải thiện khả năng kết nối của khu đô thị với các khu vực trung tâm TP HCM.

Mảng xanh và mặt nước tại khu đô thị. Ảnh: VPG

Ngoài chức năng nhà ở, khu đô thị còn được tổ chức các hoạt động sự kiện và lễ hội định kỳ nhằm thu hút khách tham quan. Theo chủ đầu tư, lượng khách đến khu vực này tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các tuyến shophouse trong khu đô thị.

Van Phuc City được phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp với hệ thống công viên, không gian mặt nước và các khu thương mại dịch vụ. Theo chủ đầu tư, việc hoàn thiện hạ tầng và tiện ích trong khu đô thị được triển khai theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, kinh doanh của cư dân, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của khu đô thị.

Song Anh