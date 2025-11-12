Văn Phú tung ưu đãi cho dự án Vlasta - Thủy Nguyên

Hải PhòngPhân khu Phú Quý tại khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi giúp khách hàng tối ưu chi phí và chủ động kế hoạch tài chính.

Mở đầu là dòng sản phẩm Hybrid Home (dưới 70 m2) cùng gói quà Khởi Phú trị giá 80 triệu đồng. Hướng đến người trẻ và nhà đầu tư, căn nhà này được tối ưu công năng trong một diện tích vừa phải, dễ dàng chuyển đổi giữa mục đích ở, cho thuê hoặc kinh doanh nhỏ.

Ở cấp độ cao hơn, Signature Home (80-90 m2) mang đến trải nghiệm sống xanh cho các gia đình đa thế hệ với thiết kế nhà vườn hai mặt thoáng. Chủ sở hữu căn nhà này sẽ nhận ngay gói Vườn Xanh 100 triệu đồng, cùng lợi thế tầm nhìn hướng công viên nội khu rộng đến 1.500 m2.

Với dòng Bazaar Home (trên 90 m2), chủ đầu tư Văn Phú áp dụng gói ưu đãi Đại Quý trị giá tới 150 triệu đồng. Sở hữu mặt tiền rộng tại trục thương mại trọng điểm và hệ thống kết nối giao thông thuận lợi, dòng sản phẩm này được xem là mô hình chiến lược kết hợp ở, kinh doanh và cho thuê, đem lại dòng tiền ổn định lâu dài.

Ngoài ra, chủ đầu tư áp dụng gói hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 2% khi thanh toán theo tiến độ, chiết khấu tới 9% khi thanh toán sớm và miễn phí quản lý vận hành 36 tháng.

Phối cảnh phân khu Phú Quý, dự án Vlasta - Thủy Nguyên. Ảnh: Văn Phú

Những năm gần đây, Hải Phòng ghi nhận tốc độ phát triển nhanh về hạ tầng, công nghiệp và đô thị. Với quy hoạch đa trung tâm được triển khai bài bản, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế một trong những thủ phủ kinh tế phía Bắc, kéo theo sự phát triển năng động của thị trường bất động sản.

Theo dữ liệu được công bố tại hội thảo trực tuyến Tổng quan thị trường Bất động sản Việt Nam quý III từ Batdongsan, Hải Phòng đứng thứ hai về tăng trưởng giá bất động sản trong giai đoạn 2021-2025 với mức tăng 71%. Thành phố duy trì tỷ suất cho thuê 4,6%, chỉ sau Bắc Ninh cùng nguồn cung đang mở rộng ở các phân khúc trung và cao cấp.

Mô hình đô thị biển quy mô lớn tích hợp công nghiệp, logistics, nhà ở, cảng biển, thương mại và dịch vụ trong một cấu trúc hành chính thống nhất tiếp tục thu hút cả nhà đầu tư lẫn cư dân mới, mở đường cho sự phát triển đa dạng của thị trường bất động sản, từ tài sản công nghiệp, thương mại đến căn hộ và nhà phố. Đáng chú ý, Thủy Nguyên, khu vực đang được định hướng trở thành trung tâm hành chính - kinh tế mới của thành phố đang trở thành điểm đến chiến lược khi ghi nhận mức tăng khoảng 27,6% trong năm 2024, theo OneHousing.

Dòng nhà phố Bazaar Home sở hữu tọa độ kinh doanh đắc địa tại trục đại lộ nội khu. Ảnh: Văn Phú

Nằm trong khu vực này, phân khu Phú Quý thuộc khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên thừa hưởng nhiều lợi thế. Nơi đây liền kề khu dân cư hiện hữu; giúp di chuyển nhanh tới trường học liên cấp, tuyến phố đi bộ, khu thương mại, dịch vụ... đã sẵn sàng vận hành. Cư dân cũng mất 10-15 phút để kết nối với cao tốc ven biển, cầu Hoàng Văn Thụ hay cảng Hải Phòng.

Đại diện Văn Phú cho biết, các chính sách bán hàng được triển khai trong giai đoạn thị trường hướng đến những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, qua đó, mang đến cơ hội an cư kết hợp đầu tư lâu dài cho khách hàng.

Song Anh