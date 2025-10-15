Văn Phú mở bán phân khu mới tại Vlasta - Thủy Nguyên

Văn Phú mở bán phân khu Phú Quý thuộc dự án Vlsata - Thủy Nguyên hôm 11/10, thu hút hơn 400 khách hàng tham dự.

Đơn vị phát triển dự án cho biết, phân khu sở hữu thế đất phong thủy. Vị trí này cũng thuộc lõi đô thị mới Thủy Nguyên, bao quanh bởi cộng đồng dân cư hiện hữu và hệ tiện ích đã vận hành.

Từ phân khu, cư dân kết nối nhanh đến các đầu mối dịch vụ - hành chính, khu công nghiệp VSIP, bệnh viện, bến xe. Mạng lưới giao thông lân cận gồm quốc lộ 10, tỉnh lộ 359, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Máy Chai, cầu Nguyễn Trãi, thuận lợi di chuyển về cảng Lạch Huyện, sân bay Cát Bi và trung tâm cũ Hải Phòng.

Nội khu, chủ đầu tư quy hoạch trường liên cấp, vườn trung tâm, phố đi bộ, trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu thể dục - thể thao, bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện... tạo không gian sống tiện nghi, kết nối cho cả gia đình.

Ông Hồ Minh Hải, Phó tổng giám đốc kinh doanh Văn Phú phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Văn Phú

Tại sự kiện mở bán, Văn Phú giới thiệu ba dòng sản phẩm gồm Hybrid Home (dưới 70 m2), Signature Home (80 m2 - 90 m2) và Bazaar Home (hơn 90 m2). Trong đó, dòng sản phẩm Hybrid Home có thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ở kết hợp cho thuê. Dòng căn hộ nhà vườn Signature Home với hai mặt thoáng, mặt sau tiếp giáp công viên rộng tới 1.500 m2.

Tọa lạc ngay đại lộ của phân khu là những dãy shophouse Bazaar Home với mặt lên tới 21 m, phù hợp mô hình kinh doanh, dịch vụ như trụ sở công ty, ngân hàng, showroom hay những thương hiệu thời trang cao cấp.

Công viên 1.500 m2 là điểm nhấn xanh tại phân khu. Ảnh: Văn Phú

Các sản phẩm có giá khởi điểm từ 5,8 tỷ đồng. Chủ đầu tư áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ lãi suất 0%, chiết khấu thanh toán và các gói quà tặng có giá trị lên đến 150 triệu đồng. Phân khu hướng đến nhóm gia đình trẻ và nhà đầu tư cá nhân muốn khai thác cho thuê hoặc tích sản tại Thủy Nguyên.

Ông Hồ Minh Hải - Phó tổng Giám đốc Kinh Doanh Văn Phú cho biết, doanh nghiệp theo đuổi triết lý "bất động sản vị nhân sinh", đặt trải nghiệm cư dân làm trọng tâm trong phát triển sản phẩm.

Song Anh