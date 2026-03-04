Văn phòng - thương mại tích hợp góp phần tăng hấp lực cho phía Tây Hà Nội

Tổ hợp văn phòng và trung tâm thương mại tại Goldmark City đi vào vận hành, bổ sung nguồn cung không gian làm việc và dịch vụ bán lẻ phía Tây Thủ đô.

Phía Tây Hà Nội ghi nhận sự dịch chuyển của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và tập đoàn lớn những năm qua. Với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, khu vực này dần định hình vai trò trung tâm kinh tế, hành chính và thương mại (CBD) mở rộng của Thủ đô, chia sẻ áp lực với lõi đô thị cũ.

Tại đây, một số khu đô thị được quy hoạch theo mô hình tích hợp, kết hợp nhà ở, giáo dục, thương mại và văn phòng, hình thành cộng đồng sinh sống và làm việc ổn định. Trong đó, Goldmark City gồm 9 tòa tháp căn hộ, hệ thống trường liên cấp và khối đế thương mại. Mới đây, tòa văn phòng và trung tâm thương mại cao gần 40 tầng thuộc khu đô thị cũng đi vào hoạt động, góp phần hoàn chỉnh hệ sinh thái tiện ích khu vực.

Việc vận hành đồng thời hai cấu phần giúp gia tăng lượng người sử dụng thường xuyên trong khu đô thị. Ngoài cư dân hiện hữu, tòa nhà còn thu hút nhân sự văn phòng, khách giao dịch và khách mua sắm từ khu vực lân cận.

Khu đô thị Goldmark City với tòa văn phòng ROX Tower tại phía Tây Hà Nội. Ảnh: ROX

Theo đơn vị phát triển ROX Signature, mô hình tích hợp văn phòng và trung tâm thương mại giúp rút ngắn khoảng cách giữa nơi làm việc và các dịch vụ thiết yếu. Nhân viên văn phòng có thể tiếp cận các tiện ích như ăn uống, giao dịch ngân hàng, mua sắm hoặc chăm sóc sức khỏe ngay tại khối đế tòa nhà.

Báo cáo thị trường văn phòng của Jones Lang LaSalle (JLL) quý III/2025 cho biết, phần lớn giao dịch thuê văn phòng tại Hà Nội đến từ nhu cầu di chuyển hoặc nâng cấp sang các tòa nhà chất lượng cao hơn. Xu hướng "flight to quality" (tạm dịch: dịch chuyển đầu tư theo chất lượng) này khiến các doanh nghiệp ưu tiên không gian làm việc hiện đại, có nhiều tiện ích và môi trường làm việc tốt hơn cho nhân sự.

Đơn vị cũng ghi nhận việc các doanh nghiệp ngày càng chú trọng trải nghiệm nhân viên và chất lượng môi trường làm việc khi lựa chọn địa điểm đặt văn phòng, bên cạnh các yếu tố truyền thống như vị trí hay giá thuê. Điều này đồng thời tạo thêm nguồn khách ổn định cho các khối thương mại đặt trong cùng tổ hợp văn phòng.

Tiện ích cafe, ăn uống ngay trong khối đế của tòa văn phòng thương mại. Ảnh: ROX

Ở chiều ngược lại, khu thương mại trong các tổ hợp văn phòng đô thị thường hưởng lợi từ lượng nhân sự làm việc tại tòa nhà, bên cạnh cộng đồng cư dân và khách vãng lai.

Ông Kim Byeong Seob, Tổng quản lý nhà hàng, Công ty TNHH b.b.q Chicken Việt Nam cho biết, đơn vị này thường thuê mặt bằng trong khu phức hợp có trường học và văn phòng để tối đa nguồn khách và sức mua.

Bên cạnh đó, không gian thương mại của tòa nhà được quy hoạch bài bản, định hướng ngành hàng đa dạng (ngân hàng, giáo dục, F&B, giải trí, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, mua sắm...) đáp ứng nhu cầu từ tiêu dùng hàng ngày đến dịch vụ trải nghiệm.

Theo đại diện ROX Signature, sự kết hợp giữa văn phòng và thương mại trong cùng quần thể đô thị đang trở thành xu hướng phát triển tại các khu vực mở rộng của Hà Nội. Mô hình này giúp gia tăng tiện ích cho người sử dụng, đồng thời tạo thêm động lực cho hoạt động thương mại và dịch vụ tại địa bàn.

Song Anh