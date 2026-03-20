Từ ngày 23/3, Văn phòng Chủ tịch nước chuyển trụ sở làm việc từ số 1A, 1B Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình về trụ sở mới tại số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm.

Thông báo ngày 16/3 của Văn phòng Chủ tịch nước cho hay từ đầu tuần tới, toàn bộ hoạt động giao dịch, liên hệ công tác sẽ thực hiện tại trụ sở mới. Các kênh liên hệ như điện thoại, email và đầu mối làm việc của cơ quan được giữ nguyên.

Trụ sở Cơ quan Chủ tịch nước nằm trong khuôn viên Nhà khách Chính phủ trước đây, giáp hai mặt đường Ngô Quyền (cổng số 12) và Lê Thạch (cổng số 2). Đầu tháng 2, công trình đã được khánh thành sau 12 tháng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

Tòa nhà là di tích lịch sử của Hà Nội, được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 trên nền đất chùa Báo Ân. Thời Pháp thuộc, nơi đây là Phủ Thống sứ Bắc Kỳ; đến năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp, công trình đổi tên thành Phủ Khâm sai Bắc Kỳ.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm việc tại đây, đặt tên Bắc Bộ phủ. Kết thúc kháng chiến chống Pháp, công trình được tu sửa và trở thành một phần của Nhà khách thuộc Phủ Chủ tịch.

Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch. TTXVN

Từ năm 1957, Thủ tướng giao Nhà khách Chính phủ cho Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao) quản lý, sử dụng làm nơi đón tiếp các đoàn khách quốc tế. Năm 1973, tòa nhà 5 tầng tại số 2 Lê Thạch được xây dựng trong khuôn viên và đưa vào sử dụng từ năm 1975. Gần 10 năm sau, Nhà khách Chính phủ được tổ chức thành đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao, hoạt động độc lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ.

Tháng 9/2025, Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế cấp bách để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới trụ sở làm việc của Cơ quan Chủ tịch nước tại khu vực này theo đề xuất của Chính phủ. Sau khi hoàn thành, Bắc Bộ phủ sẽ là trụ sở làm việc chính thức của Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước, phục vụ hoạt động đối nội, đối ngoại và điều hành nhà nước.

Vũ Tuân