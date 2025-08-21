Văn phòng bất động sản cho thuê giá từ 10 triệu mỗi tháng ở Hà Nội

Vik Group triển khai mô hình cho thuê văn phòng giao dịch bất động sản giá từ 10 triệu đồng mỗi tháng nhằm giảm áp lực chi phí thuê cho các sàn mới khởi nghiệp.

Hệ thống văn phòng Vik Space của Vik Group nằm tại tầng 3 tòa nhà Viwaseen (số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn) có diện tích 2000 m2, được đầu tư chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng nhu cầu làm việc cho 500 nhân viên kinh doanh. Không gian chia theo từng mô-đun phù hợp với các sàn giao dịch bất động sản có quy mô 30-50 nhân sự. Giá cho thuê trọn gói từ 10 triệu đồng mỗi tháng (có VAT) bao gồm bàn ghế, điện, nước, Internet, phòng họp...

Phối cảnh văn phòng Vik Space. Ảnh: Vik Space

Theo bà Dương Thanh Mỹ Hà, CEO Vik Group, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn đòi hỏi sự chuyên nghiệp và khả năng thích ứng cao. "Là một chủ đầu tư chuẩn bị gia nhập thị trường, Vik Group muốn đồng hành cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, để cùng học hỏi, liên kết với nhau và tạo ra những giá trị bền vững", bà Hà nói.

Vik Group đang tham gia hợp tác, phát triển một số dự án bất động sản với mục tiêu trở thành chủ đầu tư chuyên nghiệp. Doanh nghiệp phát triển hệ thống văn phòng hướng tới sàn giao dịch bất động sản vừa và nhỏ mang tên Vik Space nhằm học hỏi kinh nghiệm để hiểu rõ hơn về lĩnh vực tiếp thị phân phối bất động sản.

Hệ thống văn phòng Vik Space có diện tích 2.000 m2. Ảnh: Vik Space

Theo khảo sát của Maison Office hồi tháng 7, giá thuê văn phòng tại các tòa nhà HUD Tower (Lê Văn Lương kéo dài), Handico Tower, Keangnam, CEO Tower (đường Phạm Hùng), (đường Phạm Hùng) hay The Light (Tố Hữu) dao động 13 - 22 USD mỗi m2 một tháng, tương đương 320.000 - 528.000 đồng mỗi m2.

Trung bình một văn phòng làm việc cho khoảng 50 người cần diện tích khoảng 150 m2, tổng chi phí thuê văn phòng dao động khoảng từ 48 - 80 triệu đồng mỗi tháng (chưa bao gồm các khoản chi phí vận hành cố định) như điện, nhân sự lễ tân... Ngoài ra, chi phí đầu tư cơ sở vật chất ban đầu như nội thất, thiết bị văn phòng có thể tiêu tốn từ 500 - 600 triệu đồng.

Vik Group là đơn vị đang tham gia hợp tác, phát triển một số dự án bất động sản với mục tiêu trở thành chủ đầu tư chuyên nghiệp. Ảnh: Vik Space

Vik Space ra đời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đặc biệt là sàn giao dịch bất động sản khởi nghiệp về không gian văn phòng chuyên nghiệp với chi phí hợp lý và mở ra cơ hội đồng hành cùng đội ngũ sàn bất động sản.

