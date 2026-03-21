Văn Mai Hương, Hà Anh Tuấn khuấy động đêm nhạc với loạt hit

Gần 5.000 khán giả thưởng thức đêm nhạc Di sản tâm thức - hoạt động mở màn chuỗi kỷ niệm 35 năm thành lập MSB, tại SECC (đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ). Ban tổ chức chia ba chương, xen kẽ các tiết mục đơn ca, song ca và phối mới loạt hit nhằm tạo làn gió mới nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên tác.
Chương một chủ đề Di sản xúc cảm - khơi gợi hoài niệm, đưa khán giả trở về miền ký ức và thời thanh xuân rực rỡ. Văn Mai Hương khiến hàng nghìn người bất ngờ xen lẫn thích thú khi treo mình trên không trong tiết mục mở màn Đại minh tinh - hit đạt 33 triệu lượt nghe trên YouTube. Phần tà váy cách điệu khổng lồ phủ khắp sân khấu chính, hiệu ứng 3D giúp váy đổi màu liên tục và hiện lên những bức chân dung Văn Mai Hương. Từ điểm cao nhất, hệ thống âm thanh đa điểm chạm giúp giọng hát vang xa.
Gần 5.000 khán giả thưởng thức đêm nhạc Di sản tâm thức - hoạt động mở màn chuỗi kỷ niệm 35 năm thành lập MSB, tại SECC (đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ). Ban tổ chức chia ba chương, xen kẽ các tiết mục đơn ca, song ca và phối mới loạt hit nhằm tạo làn gió mới nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên tác.
Chương một chủ đề Di sản xúc cảm - khơi gợi hoài niệm, đưa khán giả trở về miền ký ức và thời thanh xuân rực rỡ. Văn Mai Hương khiến hàng nghìn người bất ngờ xen lẫn thích thú khi treo mình trên không trong tiết mục mở màn Đại minh tinh - hit đạt 33 triệu lượt nghe trên YouTube. Phần tà váy cách điệu khổng lồ phủ khắp sân khấu chính, hiệu ứng 3D giúp váy đổi màu liên tục và hiện lên những bức chân dung Văn Mai Hương. Từ điểm cao nhất, hệ thống âm thanh đa điểm chạm giúp giọng hát vang xa.
Khi thể hiện Mưa tháng sáu, ca sĩ kêu gọi khán giả giơ cao đèn flash, tạo hiệu ứng ánh sáng như những hạt mưa, vừa giúp không gian lung linh, vừa tăng tính kết nối giữa người xem với tiết mục. Tiếp đó, hàng nghìn người hòa giọng Văn Mai Hương trong ca khúc Martini, Vườn hồng.
Khi MC hỏi cảm xúc, Văn Mai Hương hoài niệm 16 năm làm nghề, nhắc lại lần đầu lên sân khấu, đồng thời tri ân những người luôn theo dõi, ủng hộ mình. "Cảm khán giả đã trở thành thành xuân của em", cô nhấn mạnh, nhận tràng pháo tay dài. Ca sĩ nói hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu hoành tráng và băn khoăn không biết sau này bản thân có thể thực hiện concert với cấu trúc tương tự.
Khi thể hiện Mưa tháng sáu, ca sĩ kêu gọi khán giả giơ cao đèn flash, tạo hiệu ứng ánh sáng như những hạt mưa, vừa giúp không gian lung linh, vừa tăng tính kết nối giữa người xem với tiết mục. Tiếp đó, hàng nghìn người hòa giọng Văn Mai Hương trong ca khúc Martini, Vườn hồng.
Khi MC hỏi cảm xúc, Văn Mai Hương hoài niệm 16 năm làm nghề, nhắc lại lần đầu lên sân khấu, đồng thời tri ân những người luôn theo dõi, ủng hộ mình. "Cảm khán giả đã trở thành thành xuân của em", cô nhấn mạnh, nhận tràng pháo tay dài. Ca sĩ nói hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu hoành tráng và băn khoăn không biết sau này bản thân có thể thực hiện concert với cấu trúc tương tự.
Kết nối mạch cảm xúc, Văn Mai Hương và đàn anh Quốc Thiên lần đầu song ca bản Vùng trời bình yên. Cả hai tìm thấy nhiều điểm chung khi cùng trưởng thành từ sân chơi Vietnam Idol, được đánh giá chất giọng đẹp, nội lực.
Kết nối mạch cảm xúc, Văn Mai Hương và đàn anh Quốc Thiên lần đầu song ca bản Vùng trời bình yên. Cả hai tìm thấy nhiều điểm chung khi cùng trưởng thành từ sân chơi Vietnam Idol, được đánh giá chất giọng đẹp, nội lực.
Sau phần trò chuyện vui nhộn, Văn Mai Hương nhường sân khấu cho Quốc Thiên. Anh lần lượt thể hiện Cánh hồng phai, 999 đóa hồng, sân khấu 360 độ tạo hiệu ứng ca sĩ đang đứng trên bông hồng khổng lồ. Cùng với đó, hai màn hình lớn giữa không trung tăng nét lãng mạn khi trình chiếu loạt hoa hồng cỡ đại đa màu sắc.
Sau phần trò chuyện vui nhộn, Văn Mai Hương nhường sân khấu cho Quốc Thiên. Anh lần lượt thể hiện Cánh hồng phai, 999 đóa hồng, sân khấu 360 độ tạo hiệu ứng ca sĩ đang đứng trên bông hồng khổng lồ. Cùng với đó, hai màn hình lớn giữa không trung tăng nét lãng mạn khi trình chiếu loạt hoa hồng cỡ đại đa màu sắc.
Sự cuồng nhiệt được đẩy lên cao khi khán giả hòa giọng Quốc Thiên trong liên khúc Em là không thể - Rất lâu rồi mới khóc (nhạc sĩ Đông Thiên Đức) - những nhạc phẩm vốn được chia sẻ nhiều trên TikTok. Không khí chuyển sang sắc thái hoài niệm khi Tình thôi xót xa vang lên, gợi cảm xúc về chuyện tình đơn phương quen thuộc của thập niên 1990. Ca sĩ giữ nhịp tươi sáng, hướng đến niềm vui cuối chương một với liên khúc Hoa và váy - 50 năm về sau.
Sự cuồng nhiệt được đẩy lên cao khi khán giả hòa giọng Quốc Thiên trong liên khúc Em là không thể - Rất lâu rồi mới khóc (nhạc sĩ Đông Thiên Đức) - những nhạc phẩm vốn được chia sẻ nhiều trên TikTok. Không khí chuyển sang sắc thái hoài niệm khi Tình thôi xót xa vang lên, gợi cảm xúc về chuyện tình đơn phương quen thuộc của thập niên 1990. Ca sĩ giữ nhịp tươi sáng, hướng đến niềm vui cuối chương một với liên khúc Hoa và váy - 50 năm về sau.
Chương hai chủ đề Tâm thức kết tinh - đề cập những vết xước, quá trình trưởng thành. Qua chất giọng nội lực của Lâm Bảo Ngọc, Bên trên tầng lầu được phối mới bắt tai, sôi động hơn. Sắc đỏ, đen, trắng xuyên suốt từ hiệu ứng ánh sáng, đạo cụ đến phục trang ca sĩ lẫn vũ đoàn tạo tổng thể vừa gợi cảm, vừa bí ẩn. Khán giả dùng điện thoại quay lại cảnh Lâm Bảo Ngọc hát bản mash-up Trái tim em cũng biết đau, Rồi em sẽ gặp chàng trai khác.
Lâm Bảo Ngọc nói tâm đắc với hình ảnh "ngọc càng mài càng sáng", đề cao những viên ngọc hình thành từ bùn đất, sáng lên qua va chạm. Ca sĩ nhắc đến giai đoạn khó khăn, từng nghĩ sẽ rời sân khấu, trước khi dần lấy lại cân bằng và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát.
Chương hai chủ đề Tâm thức kết tinh - đề cập những vết xước, quá trình trưởng thành. Qua chất giọng nội lực của Lâm Bảo Ngọc, Bên trên tầng lầu được phối mới bắt tai, sôi động hơn. Sắc đỏ, đen, trắng xuyên suốt từ hiệu ứng ánh sáng, đạo cụ đến phục trang ca sĩ lẫn vũ đoàn tạo tổng thể vừa gợi cảm, vừa bí ẩn. Khán giả dùng điện thoại quay lại cảnh Lâm Bảo Ngọc hát bản mash-up Trái tim em cũng biết đau, Rồi em sẽ gặp chàng trai khác.
Lâm Bảo Ngọc nói tâm đắc với hình ảnh "ngọc càng mài càng sáng", đề cao những viên ngọc hình thành từ bùn đất, sáng lên qua va chạm. Ca sĩ nhắc đến giai đoạn khó khăn, từng nghĩ sẽ rời sân khấu, trước khi dần lấy lại cân bằng và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát.
Tiếp đó, Lâm Bảo Ngọc mời Trung Quân thể hiện bản mash-up Em say rồi. Trung Quân khiến khán giả cười vang khi ví anh và Lâm Bảo Ngọc là đôi song ca nữ, phải đua giọng nữ cao với đàn em. Dưới khán phòng, Hoàng Anh (37 tuổi, TP HCM) cho biết nổi da gà với những nốt cao của Lâm Bảo Ngọc - Trung Quân.
Tiếp đó, Lâm Bảo Ngọc mời Trung Quân thể hiện bản mash-up Em say rồi. Trung Quân khiến khán giả cười vang khi ví anh và Lâm Bảo Ngọc là đôi song ca nữ, phải đua giọng nữ cao với đàn em. Dưới khán phòng, Hoàng Anh (37 tuổi, TP HCM) cho biết nổi da gà với những nốt cao của Lâm Bảo Ngọc - Trung Quân.
Ở phần solo sau đó, Trung Quân thể hiện Mưa phi trường, hoạt ảnh mưa rơi tạo cảm giác liền mạch giữa phần nhìn và phần nghe. Khi được khán giả đề nghị hát tiếp, anh trình diễn liên khúc Tình nào không như tình đầu - Anh tự do nhưng cô đơn, Cô đơn trên sofa (phần rap của Dr Peem), Dấu mưa. Ở nhiều thời điểm, khán giả hát, vỗ tay theo nhịp, cho thấy mức độ quen thuộc của các ca khúc với người nghe.
Ở phần solo sau đó, Trung Quân thể hiện Mưa phi trường, hoạt ảnh mưa rơi tạo cảm giác liền mạch giữa phần nhìn và phần nghe. Khi được khán giả đề nghị hát tiếp, anh trình diễn liên khúc Tình nào không như tình đầu - Anh tự do nhưng cô đơn, Cô đơn trên sofa (phần rap của Dr Peem), Dấu mưa. Ở nhiều thời điểm, khán giả hát, vỗ tay theo nhịp, cho thấy mức độ quen thuộc của các ca khúc với người nghe.
Bước sang chương ba Tinh hoa vươn tầm, Quang Hùng MasterD chọn hướng tiếp cận sôi động, màu sắc hiện đại, thay vì các bản ballad như dự tính ban đầu. Anh cho biết muốn mang đến không khí cuồng nhiệt nhất, "quẩy sung" qua bản Tình đầu quá chén, Ánh mắt biết cười, Thủy triều. Ca sĩ Gen Z xuống khán đài để giao lưu, tặng quà fan. Kết thúc set diễn, anh cúi đầu chào sáu hướng, tri ân khán giả đã cổ vũ, gọi tên anh.
Bước sang chương ba Tinh hoa vươn tầm, Quang Hùng MasterD chọn hướng tiếp cận sôi động, màu sắc hiện đại, thay vì các bản ballad như dự tính ban đầu. Anh cho biết muốn mang đến không khí cuồng nhiệt nhất, "quẩy sung" qua bản Tình đầu quá chén, Ánh mắt biết cười, Thủy triều. Ca sĩ Gen Z xuống khán đài để giao lưu, tặng quà fan. Kết thúc set diễn, anh cúi đầu chào sáu hướng, tri ân khán giả đã cổ vũ, gọi tên anh.
Gần 23h, khán phòng chìm trong bóng tối khi Hà Anh Tuấn từ từ được nâng lên từ bục ẩn, bao quanh anh là màn rèm. Khi thể hiện liên khúc Có chàng trai viết lên cây - Hoa hồng, bóng ca sĩ phản chiếu trên màn, khi rèm hạ cũng là lúc nhạc phẩm đi đến đoạn kết.
Tiếp đó, anh thể hiện hit Xuân thì, chủ động tạo những khoảng lặng để khán giả hát tiếp, rồi chuyển sang Địa đàng. Hà Anh Tuấn nói di sản không phải điều lớn lao, mà là những gì còn lại trong ký ức và tâm thức của những người yêu thương, luôn ở bên ta.
Gần 23h, khán phòng chìm trong bóng tối khi Hà Anh Tuấn từ từ được nâng lên từ bục ẩn, bao quanh anh là màn rèm. Khi thể hiện liên khúc Có chàng trai viết lên cây - Hoa hồng, bóng ca sĩ phản chiếu trên màn, khi rèm hạ cũng là lúc nhạc phẩm đi đến đoạn kết.
Tiếp đó, anh thể hiện hit Xuân thì, chủ động tạo những khoảng lặng để khán giả hát tiếp, rồi chuyển sang Địa đàng. Hà Anh Tuấn nói di sản không phải điều lớn lao, mà là những gì còn lại trong ký ức và tâm thức của những người yêu thương, luôn ở bên ta.
Khán đài trở nên huyên náo khi anh bước xuống khu vực ghế ngồi, thể hiện mash-up Mong ước kỷ niệm xưa - Nếu phải xa nhau. Vừa hát, Hà Anh Tuấn vừa đập tay, nắm tay người hâm mộ. Với hit Tháng tư là lời nói dối của anh, ca sĩ mời ba khán giả thuộc nhiều độ tuổi trổ giọng, tạo sự gần gũi. Ở đoạn kết, ca sĩ hát một phần, phần còn lại hướng micro xuống khán phòng, nhường lời cho khán giả.
Anh khép lại chương trình với liên khúc Lạc - Cứ thế - Chuyện của mùa đông, đáp lại tràng pháo tay của khán giả khi lặp lại đoạn điệp khúc Tháng tư là lời nói dối của anh. Hàng nghìn khán giả vẫn nán lại đến gần 0h nghe Hà Anh Tuấn hát. Video: Thi Quân
Trước đó, hơn 20h15 chương trình mở màn với đại tiệc âm thanh, ánh sáng. 20 vũ công múa đương đại giới thiệu chủ đề chương trình. Sân khấu được thiết kế linh hoạt với khả năng nâng - hạ, kết hợp màn hình 3D và các cụm sân khấu rời, giúp nghệ sĩ tiến sát khán giả, giảm cảm giác khoảng cách. Hệ thống ánh sáng thay đổi theo từng tiết mục, tái hiện các lớp hình ảnh như lá rơi, mưa, hoa hồng nở rồi tàn, tạo nền thị giác liền mạch.
Ở nhiều thời điểm, sàn diễn được nâng cao, kết hợp khói, lửa và pháo hoa, duy trì nhịp cao trào xuyên suốt. Bên cạnh đó là các hiệu ứng bổ trợ như mưa rơi, bong bóng xà phòng và những màn bắn giấy, góp phần hoàn thiện không gian trình diễn.
Trước đó, hơn 20h15 chương trình mở màn với đại tiệc âm thanh, ánh sáng. 20 vũ công múa đương đại giới thiệu chủ đề chương trình. Sân khấu được thiết kế linh hoạt với khả năng nâng - hạ, kết hợp màn hình 3D và các cụm sân khấu rời, giúp nghệ sĩ tiến sát khán giả, giảm cảm giác khoảng cách. Hệ thống ánh sáng thay đổi theo từng tiết mục, tái hiện các lớp hình ảnh như lá rơi, mưa, hoa hồng nở rồi tàn, tạo nền thị giác liền mạch.
Ở nhiều thời điểm, sàn diễn được nâng cao, kết hợp khói, lửa và pháo hoa, duy trì nhịp cao trào xuyên suốt. Bên cạnh đó là các hiệu ứng bổ trợ như mưa rơi, bong bóng xà phòng và những màn bắn giấy, góp phần hoàn thiện không gian trình diễn.
Từ Hà Nội vào TP HCM dự đêm nhạc, Mai Anh (28 tuổi) nói choáng ngợp với dàn âm thanh, ánh sáng và bất ngờ khi các ca sĩ giữ được phong độ xuyên suốt. Tuấn Minh (32 tuổi) cho rằng thiết kế sân khấu “lạ và thông minh”, tận dụng tối đa các góc nhìn. "Ngồi ở vị trí nào cũng thấy rõ nghệ sĩ, không bị che khuất", anh nói.
Trong khi đó, Hoàng Duy (TP HCM) chú ý đến phần hình ảnh: "Ánh sáng đẹp, hình ảnh sống động. Hai màn hình chữ nhật giúp làm nổi bật tổng thể sân khấu". Số khác đánh giá cao việc bố trí các bục nâng hai bên khán đài, cho phép ca sĩ tiến gần hơn với người xem. "Tôi từng xem nhiều sân khấu khác nhau nhưng cách thiết kế lần này tạo cảm giác khác biệt rõ. Không gian được tận dụng tốt, vừa lạ vừa dễ theo dõi", Thu Trang (40 tuổi) nói thêm.
Đại diện ban tổ chức cho biết trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên hội nhập và vươn tầm quốc tế, đón tuổi 35, MSB chọn kể câu chuyện thương hiệu bằng ngôn ngữ di sản: nơi quá khứ không khép lại để hoài niệm mà tiếp tục được nuôi dưỡng và kiến tạo trong hiện tại.
"Tiếp nối thành công của mùa một, chúng tôi dàn dựng chương trình như trải nghiệm liền mạch - nơi âm nhạc quen thuộc được làm mới bằng tư duy tiên phong, đúng với tinh thần đổi mới mà ngân hàng theo đuổi từ ngày đầu", người đại diện nói thêm.
Từ Hà Nội vào TP HCM dự đêm nhạc, Mai Anh (28 tuổi) nói choáng ngợp với dàn âm thanh, ánh sáng và bất ngờ khi các ca sĩ giữ được phong độ xuyên suốt. Tuấn Minh (32 tuổi) cho rằng thiết kế sân khấu “lạ và thông minh”, tận dụng tối đa các góc nhìn. "Ngồi ở vị trí nào cũng thấy rõ nghệ sĩ, không bị che khuất", anh nói.
Trong khi đó, Hoàng Duy (TP HCM) chú ý đến phần hình ảnh: "Ánh sáng đẹp, hình ảnh sống động. Hai màn hình chữ nhật giúp làm nổi bật tổng thể sân khấu". Số khác đánh giá cao việc bố trí các bục nâng hai bên khán đài, cho phép ca sĩ tiến gần hơn với người xem. "Tôi từng xem nhiều sân khấu khác nhau nhưng cách thiết kế lần này tạo cảm giác khác biệt rõ. Không gian được tận dụng tốt, vừa lạ vừa dễ theo dõi", Thu Trang (40 tuổi) nói thêm.
Đại diện ban tổ chức cho biết trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên hội nhập và vươn tầm quốc tế, đón tuổi 35, MSB chọn kể câu chuyện thương hiệu bằng ngôn ngữ di sản: nơi quá khứ không khép lại để hoài niệm mà tiếp tục được nuôi dưỡng và kiến tạo trong hiện tại.
"Tiếp nối thành công của mùa một, chúng tôi dàn dựng chương trình như trải nghiệm liền mạch - nơi âm nhạc quen thuộc được làm mới bằng tư duy tiên phong, đúng với tinh thần đổi mới mà ngân hàng theo đuổi từ ngày đầu", người đại diện nói thêm.
