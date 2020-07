Vận động viên thử sức với đường chạy đêm Hà Nội

Không khí đêm tĩnh lặng, khung cảnh đường phố thay đổi đem đến cảm giác mới lạ cho nhóm runners trên đường chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight.

Đêm ngày 11/7, một nhóm runner Hà Nội được mời tham dự buổi chạy thử cung đường của VnExpress Marathon Hanoi Midnight. Đây đồng thời là đợt kiểm tra cuối cùng để Ban tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn tất những khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón hàng nghìn người tham gia cuộc đua đêm 22/8 tới.

Vận động viên chạy thử đường chạy đêm Hà Nội.

Các vận động viên xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, vị trí sẽ là vạch Start/Finish của giải chạy đêm năm nay. Địa điểm có không gian rộng rãi, vừa là nơi mang ý nghĩa lịch sử với không gian cho hàng nghìn người tham dự sự kiện. Ban ngày quảng trường sôi động người và xe qua lại nhưng khi đêm về trở nên tĩnh lặng. Nhóm runners nhận được những sự cổ vũ từ một số bạn trẻ ở phố đi bộ, các du khách nước ngoài thậm chí còn dừng lại để chụp một bức ảnh kỷ niệm.

Dưới thời tiết khoảng 26 độ, vận động viên chạy một vòng quanh hồ Gươm, lần lượt di chuyển qua các con phố cổ nổi tiếng của Hà Nội. Sau hơn 2 tiếng, nhóm hoàn thành cự ly 21km. Đây cũng là đường đua có đông đảo runner đăng ký tại giải chạy đêm năm nay bởi vừa sức với nhiều người.

Trần Tiến Đạt, một runner tham gia buổi chạy thử đánh giá, thời tiết về đêm của Hà Nội rất mát, có lợi thế so với việc chạy vào ban ngày. "Khi chạy đêm, lúc đầu có hơi uể oải vì chưa quen lắm, nhưng sau khi khởi động tôi lại thấy phấn chấn. Nhiều người nói Hà Nội đẹp nhất về đêm quả không sai", Tiến Đạt chia sẻ.

Tuy nhiên, runner này lưu ý rằng tham gia chạy đêm cần chuẩn bị tốt về thể lực và dinh dưỡng. Vì so với chạy ngày, ban đêm cần một sự tỉnh táo và quan sát tốt hơn.

Trong khi đó, thành viên nữ Trà My đến từ CLB Hà Đông Runner thường chạy bộ vào đêm và sáng sớm nên đã quen với cảm giác chạy dưới trời tối. "Ngoài chuẩn bị như các giải chạy thông thường khác, runner nên lưu ý mặc đồ sáng màu, có thể có thêm những phụ kiện phản quang, chú ý hơn một chút đến vấn đề an toàn giao thông nếu bạn luyện tập trên đường vào ban đêm", Trà My nói.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020 sẽ diễn ra trong tiết trời bắt đầu mùa thu, từ đêm 22/8 tới rạng sáng 23/8. Các runner cho biết khá thoải mái khi chạy đêm, nhiệt độ hạ thấp, có gió mát là điều kiện lý tưởng. Để đạt thành tích tốt tại giải, người chạy nên tăng thời gian tập chạy ban đêm, giúp cơ thể thích ứng với khung giờ khác biệt so với thường lệ.

Thành Dương - Quang Thái